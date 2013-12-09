Kılıçdaroğlu'ndan ilk Balbay yorumu: Özlemiştik seni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tahliye edilen CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay için ilk değerlendirmesi, "Hoş geldin Balbay, özlemiştik seni" oldu.

"Hükümeti düşürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 34 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılan Mustafa Balbay, 4 yıl 278 gün tutuklu kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. Savcılık mütaalası yönünde Balbay'ın tahliyesine karar veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca, Balbay'a adli kontrol çerçevesinde 'yurtdışına çıkış yasağı' koydu.

Tahliye ile birlikte cezaevi önünde bekleyen CHP’liler sevinç çığlıkları attı.

Bugün Kılıçdaroğlu'yla görüşme, yarın yemin

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Mustafa Balbay'ın bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini ve yarın yemin edeceğini söyledi.