T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı, Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi

Anayasa Mahkemesi'nin 'makul süre aşıldı, seçilme hakkı ihlal edildi' kararı verdiği CHP Milletvekili Mustafa Balbay için Ergenekon savcısı tahliye görüşü bildirdi

09 Aralık 2013 13:35

CHP İzmir Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ın avukatlarından alınan bilgiye göre, Ergenkon savcıları perşembe akşamı mahkemeye verdiği mütalaada, mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına uyularak, Balbay'ın tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, Rıza Türmen Ergenekon ve Balyoz davasından tutuklu bulunan askerlere görüşmek üzere biraz önce Silivri Cezaevi’ne girdiler.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Rıza Türmen, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ve Hasdal ile Hadımköy Cezaevlerini ziyaret edecek. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olan CHP İzmir Milletvekili Rıza Türkmen “Mustafa Balbay derhal serbest bırakılmalıdır. Mahkemenin gerekçeli kararı beklemesine gerek yoktur” dedi. Veli Ağbaba ise “Mahkeme ne bekliyor? Anayasa Mahkemesi’nin kapıları kırıp Balbay’ı çıkarmasını mı bekliyor” diye konuştu.

ETİKETLER

mustafa balbaychpmahkemesavcıergenekon savcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24