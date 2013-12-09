Savcı, Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi

CHP İzmir Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay'ın avukatlarından alınan bilgiye göre, Ergenkon savcıları perşembe akşamı mahkemeye verdiği mütalaada, mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına uyularak, Balbay'ın tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, Rıza Türmen Ergenekon ve Balyoz davasından tutuklu bulunan askerlere görüşmek üzere biraz önce Silivri Cezaevi’ne girdiler.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Rıza Türmen, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ve Hasdal ile Hadımköy Cezaevlerini ziyaret edecek. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olan CHP İzmir Milletvekili Rıza Türkmen “Mustafa Balbay derhal serbest bırakılmalıdır. Mahkemenin gerekçeli kararı beklemesine gerek yoktur” dedi. Veli Ağbaba ise “Mahkeme ne bekliyor? Anayasa Mahkemesi’nin kapıları kırıp Balbay’ı çıkarmasını mı bekliyor” diye konuştu.