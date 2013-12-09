Mustafa Balbay'ın babası kaza geçirdi



Tutuklu gazeteci ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın Aydın Nazilli’deki evinde heyecanlı bekleyiş sürerken, Baba Fevzi Balbay hafif yaralamalı trafik kazası geçirdi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Fevzi Balbay yüzünden ve kulağından hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, bir şeyi olmadığını ve hastaneye gitmek istemediğini belirten Fevzi Balbay’ın yarasına pansuman yaptı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilaç almak için eczaneye gitmek üzere kendisine ait 09 TS 233 plakalı otomobille yola çıkan Fevzi Balbay’ın yönetimindeki araç ile Oktay Sevinçer yönetimindeki 11 56 plakalı otomobil, 85 sokak ile Hürriyet Caddesi’nin kesiştiği yerde çarpıştı. Kazada Fevzi Balbay hafif yaralanarak ayakta tedavi edildi.