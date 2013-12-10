Balbay'ın kızı: Bağıra bağıra söyledim babam tahliye oluyor diye

Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, evine geldi. Balbay'ın parti otobüsüyle gelişini gören kızı Yağmur Balbay, babasının gelmesini bekleyemeyerek otobüse doğru koştu, babasına sarıldı. Balbay, kendisine doğru koşan kızına sarılarak özlem giderdi.

Balbay evinin bulunduğu sokakta alkışlarla ve sloganlarla karşılandı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çok sayıda partili ve vatandaş Balbay'ı karşıladı.

'Babası hala içeride olanlar için üzülüyorum'

Mustafa Balbay'ın kızı Yağmur Balbay babasının tahliye olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cezaevinde olan veya babasından uzak olan kız çocuklarına, bütün çocuklara darısı onların başına diyorum. Umarım onlar da en yakın zamanda babalarına kavuşurlar. Şu anda mutluyum, sevinçliyim ama bir yandan diğerleri için de üzlüyorum. Onların da çabucak özgürlüklerine kavuşmalarını istiyorum" diye konuştu. Mustafa Balbay'ın kızı Yağmur Balbay babasının tahliye olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cezaevinde olan veya babasından uzak olan kız çocuklarına, bütün çocuklara darısı onların başına diyorum. Umarım onlar da en yakın zamanda babalarına kavuşurlar. Şu anda mutluyum, sevinçliyim ama bir yandan diğerleri için de üzlüyorum. Onların da çabucak özgürlüklerine kavuşmalarını istiyorum" diye konuştu.

'Bağıra bağıra söyledim babam tahliye oluyor diye'

Yağmur Balbay, babasını evde büyük bir heyecanla beklediğini belirterek, "Cezaevinde babamı karşılamaya gidecektim ama babamın en büyük isteği, bir gün kapıyı çalaması ve benim o kapıyı açmamdı. Ben de onun bu hayalini gerçekleştirmek için burada bekliyorum. Bu tarifsiz bir duygu. Ben onu heyecanla bekliyorum. Kardeşim çok yorgun heyecanlandı babam hakkında bir şey duydukça. Kardeşim uyuya kaldı. İlk ben öğrendim tahliye olmasını. Hemen anneannem ile dedemin yanına koştum. Bağıra bağıra söyledim babam tahliye oluyor diye" şeklinde konuştu.