'Haşhaşlı börek yaptık, oğlumuzun gelmesini bekliyoruz'

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcı mütaalası yönünde tahliye kararı verdiği CHP İzmir Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay'ın anne ve babası, oğullarının mehkemesine 5 yıl boyunna gittiklerini söyleyerek, kendilerini ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Mustafa Balbay'ın annesi Melek Balbay, "Dün sabah haşhaşlı böreği hazırlasın diye haber göndermiş. Hazırladık" dedi.

Mustafa Balbay'ın babası Fevzi Balbay'da, "Hesabı sorulsun diye bir şey diyemeyiz. Ama biz Allah'a havale ettik" dedi.

Mustafa Balbay'ın anne ve babası Melek ve Fevzi Balbay'ın CNN Türk televizyonundan Cüneyt Özdemir'in sundığı 5N1K programında Balbay'ın tahliye kararına ilişkin yaptıkları açıklamadan satırbaşları şöyle:

'Tahliye kararını bekliyorduk'

Anen Melek Balbay, Balbay'ın tahliye edilmesi kararına ilişkin şunları söyledi:

"Tahliye kararını bekliyorduk. Süpriz olmadı. Çünkü oğlumuzun hiç bir suçu yoktu. Yüz kızartıcı bir şey yapmadı. Bizi hiç üzmedi. Bize "kendinize iyi bakın" dedi. Bütün komşularımıza, CHP'li milletvekilleri, Atatürk dünya değerlerine sahip çıkanlara çok teşekkürler ediyoruz. Oraya gittiler biber gazını yediler döndüler. Onları allaha havalae ettik.

Dün sabah haşhaşlı böreği hazırlasın diye haber göndermiş. Sağolsun gazeteciler geldi onlara da nasip oldu. "

En kısa zamanda gelmesini bekliyoruz. Tabi önce çocuklarına ailesine gitsin, ondan sonra gelsin.

'Hesabı sorulsun diye bir şey diyemeyiz'

Baba Fevzi Balbay, Balbay'ın tahliye edilmesi kararına ilişkin şunları söyledi:

"Biz çok bekledik sıkıntı çektik. Silivri yoluna gittik geldikç Mahkemeyi takip etttik. Onalrı buüne kadar hiç üzmedik. O izi teslli ederdi, biz onu teselli ederdik. Cuma günü 5e kadar bekledik alt yazıo geçdti. Biz tabi herşery bizim oldu. Burasa bayram havaso oldu, ADD, ve halk partisinden geliler. Değerli ppaşalr olsun, askerler olsun. Umarız onlarda kurtulur.

Mahkeme günü biz onu görmedik. Bizim dünyadan haberimiz yokmuş. Türkiyede böyle bir şey olabileceğini bilmiyorduk. Mustafa'nın arkadaşlarına, Cumhuriyet gazetesi'nden arkadaşlarına, CHP'lilere ve Atatürkçi Düşünce Derneği'nden gelenlere askerlere çok teşekkür ederiz.

Çok gazeteci geldi. Biz 5 sene gittik geldik Mustafa'nın yanına. Mustafa bize gelse daha iyi olur, buraya Nazilli'ye. Çocuklar hep konuştu. Biz hep gittik geldik. Mahkeme günlerine hep devam ettik.

Hesabı sorulsun diye bir şey diyemeyiz. Ama biz Allah'a havale etik. Çünkü çocuklarımızın hiç bir suçu olmadığı ortaya çıktı."