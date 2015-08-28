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Bakanlık teklifini kabul eden Türkeş'e Başbakanlık'tan koruma tahsis edildi

MHP'li Tuğrul Türkeş, bakanlık teklifini kabul etmesinin ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti

28 Ağustos 2015 00:35

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti bakanlığı teklifini kabul eden MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'e, Başbakanlık korumalarından bir ekip tahsis edildiği iddia edildi. MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in daha önce de korunduğu ancak bakanlık görevini kabul etmesinin ardından Başbakanlık korumalarından bir ekibin de güvenliği için görevlendirildiği belirtildi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu, seçim hükümetinde bakanlık teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş'e Başbakanlık korumalarından bir ekip tahsis etti. Türkeş'in evinin önünde de Başbakanlık tarafından koruma tedbiri alındı.

Kaynaklar, Türkeş'in daha önceden de korunan bir isim olduğunu ancak görevi kabul ettiğini bildirmesinin akabinde Başbakanlık korumalarından bir ekibin kendisine tahsis edildiğini söyledi. 

Bakanlık teklifini kabul etmesinin ardından tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tuğrul Türkeş, bugün akşam saatlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Başbakanlık Resmi Konutu’nda gerçekleşen ve bir saat 10 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, partisinin "ahlaksız" olarak nitelendirdiği bakanlık teklifini kabul etmesinin ardından, parti üyeliğini askıya alan "tedbirli" olmak kaydıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Tuğrul Türkeş'in bakanlığı kabul etmesinin ardından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yadımcısı Semih Yalçın, "Davutoğlu, MHP'li Türkeş'i bakanlığa almış olmayacak; Türkeş'in MHP'yle bağı kesildi, ilişkileri askıya alındı" demiş ve Türkeş, disiplin kuruluna sevk edilmişti. Yalçın, CHP'li Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından, MHP'li bir ismin de benzer bir görüşme yaptığına dair iddialardaki ismin Tuğrul Türkeş olup olmadığı yönündeki soruyu da "Kendisi bunu kabul etmemişti ama bu gelişmeler, o ismin o olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor" cevabını vermişti. 

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