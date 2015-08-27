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Bakanlık teklifini kabul eden Türkeş protesto edildi: Ben oğluma Türkeş'in adını verdim, kahroldum

'Ben Alparslan Türkeş'in öz oğluyum'

27 Ağustos 2015 22:32

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim hükümeti için bakanlık teklifini kabul eden MHP'li Tuğrul Türkeş'le bir araya geldi. MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu olan Tuğrul Türkeş, Başbakanlık resmi konutundan ayrılırken bir vatandaş "Yazıklar olsun sana" diyerek tepki gösterdi ve protesto etti.

Başbakan Davutoğlu, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Anayasa'nın 114'üncü maddesi gereğince kurulacak Geçici Seçim Hükümeti üyeliği teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş ile görüştü.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Tuğrul Türkeş, Başbakanlık'tan camı açık aracıyla ayrılırken adının Adem Durkut olduğunu söyleyen bir kişi, arkasından "Yazıklar olsun sana" diye bağırdı.

Durkut, daha sonra gazetecilere, "Ben Alparslan Türkeş'in öz oğluyum. Ben oğluma Türkeş'in adını verdim. Her günüm Türkeş'in kabrinde geçer, babasının kabrine 4 Nisan'da gider. Annesinin kabrine dahi gitmez. Kendisini çok çok severdim, çok üzülüyorum. Türkeş'in evlatları bize emanet, kahroldum, lanet okuyorum." dedi.

Durkut, Başbakanlık korumaları tarafından uyarıldıktan sonra Resmi Konut'un önünden ayrıldı

 

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