Bakan Zeybekci'den Rusya açıklaması: Putin'e mektup iyiye işaret ama özür yok

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubu "iyiye işaret" olarak değerlendirirken, Suriye sınırında düşürülen Rus uçağına dair Rusya'nın 'özür' talebiyle ilgili de, "Türkiye'nin özür dileyecek hiçbir pozisyonu da yoktur. Ama uçağın düşürülmesi ve sonrasında yaşanan şeyler üzücüdür tabi" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile iftarda bir araya geldi. Sputnik'in haberine göre, Zeybekci, sorular üzerine 24 Kasım 2015'te Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi sonrası gerginleşen iki ülke ilişkilerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Rus mevkidaşlarına yazdıkları mektubu da değerlendirdi.

"Birbirini en iyi tamamlayan iki ülke"

Siyasi anlamda Türkiye'nin yapması gereken şeyin düşmanlarının sayısını azaltmak, dostlarının sayısını çoğaltmak olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "Ekonomik olarak baktığım zamanda gerek doğal zenginlikleri gerek coğrafi konumu gerekse ekonomilerinin ve sanayilerinin yapıları anlamında baktığımızda belki dünyada birbirini en iyi tamamlayan iki ülke. Birinde olmayan her şey ötekinde var, ötekinde olmayan her şey diğerinde var. Akıl gözüyle baktığımız zaman ekonomik anlamda Türkiye ile Rusya arasında böyle bir olumsuzluk her iki ülke için de sürdürülebilir olmamalı" diye konuştu.

"Türkiye problemli Rusya'da ekonomik anlamda maliyeti arttırdı"

Türkiye probleminin Rusya'da maliyetleri artırdığını ifade eden Zeybekci, "Burada ekonomik anlamda da Rusya'yı gördüğüm kadarıyla, görebildiğimiz, izleyebildiğimiz kadarıyla da hele hele bu enerji fiyatlarının ham madde fiyatlarının bu kadar dip yaptığı bir nokta, maliyetlerini bu kadar yükselten bir oyundur Türkiye ile yaşanan bu problem. Yani bu bir eksidir, eksi bir karttır Rusya'nın elindeki. Hiç gerek yokken maliyetlerini, her türlü maliyetini inanılmaz şekilde yükselten bir problemdir Türkiye problemi. Türkiye'nin de menfaatinedir, Rusya'nın da menfaatinedir bu sorunun bitmesi" dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, uçak krizi sonrasında Rusya'nın 'özür' talebinin olduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin özür dileyip dilemeyeceği, Bakanlar Kurulu'nda bu konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ise, "Yok, asla öyle bir şey zaten aklımızdan bile geçmez. Türkiye'nin özür dileyecek hiçbir pozisyonu da yoktur şu anda. Ama şunu söyleyeyim. Orada bu yaşanan gerek uçağın düşürülmesi ve sonrasında yaşanan şeyler üzücüdür tabi" yanıtını verdi.

Zeybekci, Rusya'nın talepleri arasında 'tazminat' olduğunun da ifade edilmesi üzerine de 'Yok' demekle yetindi.

"Mektup iyiye işaret olduğunu düşünüyorum"

Erdoğan ve Yıldırım'ın yazdıkları mektuplarla ilgili soru üzerine de Bakan Zeybekci, "Ben optimistim yani bu anlamda bunların durup dururken, ben iyiye işaret olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Her iki tarafında birbirine pozitif anlamda bir yaklaşımı var"

Zeybekci, bir gazetecinin Rusya ile ilişkiler konusunda kabinenin bazı üyelerinin de 'önümüzdeki ünlerde sıcak gelişmeler olabilir' şeklinde açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "İş dünyası üzerinden yürüyen bir süreç mi var?" diye sorması üzerine de, "Gelişmeler şöyle. İki tarafında iyi niyetli adımları var. Görüşme trafiği anlamında söylemeyeyim de her iki tarafında birbirine pozitif anlamda bir yaklaşımı var diyebiliriz" diye konuştu.

2017'de Gümrük Birliği'nin güncellemesi hedefleniyor

Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi talebine ilişkin yürütülen çalışmalar konusunda da bilgi veren Zeybekci, "Hedefimiz 2017'de Gümrük Birliği'nin güncellenmesini tamamlamak. Bu gerçekleştiğinde Türkiye için ekonomik anlamda çok büyük bir noktaya geliyoruz" dedi.