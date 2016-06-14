Erdoğan'dan Putin'e sürpriz mesaj: Umarım ilişkiler hak ettiği düzeye çıkar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım 2015'de başlayan uçak krizinin ardından ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben özel bir mektup yazdı.



turkrus.com'un Ria'ya dayandırdığı haberine göre, Erdoğan 12 Haziran Rusya Günü milli bayramı nedeniyle Putin'e mektup yolladı.



Erdoğan, "Saygıdeğer başkan!" hitabıyla başlayan mektubunda ilişkilerin yeniden hak edilen düzeye çıkması temennisini dile getirdi.



Erdpğan mesajında, "Türk halkı adına şahsınızda Rusya halkının bayramını kutlarım. Bu vesile ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin hak edilen düzeye çıkmasını temenni ederim" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e benzer bir kutlama mesajı yolladı.



Bu iki mesaj, Ankara'nın yeni dönemde Moskova ilke ilişkileri düzeltme arzusunun ifadesi olarak değerlendirildi.