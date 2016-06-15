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Politika

Moskova'ya 7 günde 3 sıcak adım

Erdoğan'dan Putin'e mektup, Moskova'ya yeni elçi ve Rus Milli Günü'ne katılımla diplomatik atak başladı

15 Haziran 2016 09:48

Ankara, Moskova ile Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesiyle birlikte başlayan krizinin ardından gerilen ilişkileri yeniden canlandırmak için kritik adımları art arda attı. Bu adımlardan en önemlisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, 12 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya Günü nedeniyle bir kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki münasebetlerin hak ettiği seviyeye yükselmesini temenni ederim” dedi. Bir diğer adım da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bu sene verdiği resepsiyona geçen senekinin aksine Türkiye bürokrasisinden katılım olmasıydı. Ayrıca Dışişleri Kararnamesiyle Rusya'ya yeni büyükelçi atandı. 

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, Ankara, Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından iki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel anlamda ilişkilerin yeniden canlanması için son bir haftada üç kritik adım attı. 

 

Erdoğan'dan ilk kritik adım

 

Erdoğan, Putin’e, Rusların milli bayramı dolayısıyla 12 Haziran’da bir kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında “Rusya Federasyonu’nun Milli Günü vesilesiyle şahsınızda tüm Rus halkını milletim adına tebrik eder, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki münasebetlerin hak ettiği seviyeye yükselmesini temenni ederim” ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle iki lider yüz yüze hiç görüşmezken, karşılıklı tebrik mesajları da göndermemişti. Başbakan Binali Yıldırım da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’e benzer bir kutlama mesajı yolladı.

 

Moskova'ya yeni büyükelçi

 

Yeni Dışişleri Kararnamesi’nde, Brezilya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz Moskova’ya büyükelçi olarak atandı. Dışişleri Sözcülüğü yapan Ortadoğu uzmanı olan Diriöz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Dışişleri Başdanışmanlığı’nı yapmıştı. Moskova’ya yeni büyükelçi atanması, “Rusya ile yeni bir başlangıç” yorumlarını da beraberinde getirdi.

 

Resepsiyona büyük katılım

 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, geçen hafta büyükelçilikte bir resepsiyon vermişti. Resepsiyona, ilişkilerdeki gerilim nedeniyle hükümeti temsilen bakan katılmadı. Ancak, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir müsteşar yardımcısı, üç genel müdür büyükelçi katılırken, askerden de tuğamiral düzeyinde katılım gerçekleşti. Geçen sene Rusya’nın 1915 olaylarındaki tutumu nedeniyle resepsiyona bürokrasiden katılım olmamıştı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov, bir grup gazeteciyle sohbetinde, katılım düzeyinden memnuniyetini dile getirmiş, “İlişkilerimiz önemli” mesajı vermişti.

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