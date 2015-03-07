Bakan Yıldız: Gül'ün adaylığına iki cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız karar verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Abdullah Gül'ün AKP’den adaylığına ilişkin "11. Cumhurbaşkanımızla alakalı bize düşen onun bu sürece gösterdiği duruşa naket göstermektir. Bize düşen budur. Onun kurumsal hafızası, siyasetteki birikimi hepimiz tarafından aşikar ama buna, iki cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız herhalde onlar karar verecek" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız "Benzine yüzde 7,5, motorine ise yüzde 6,7 civarında zam geldi. Hem düşüşte hem yükselişte vergiler hariç değerlendirildiğinde rakamlar son derece net ve ortad. Yürüttüğümüz uluslararası müzakerelerin hepsinde her defasında bu maliyetlerin azalması konusunda görüşmeler yapıyoruz ama 2 hafta içindeki dolar paritesine gelen farklar bizim bütün uğraşlarımızı nötür hale getiriyor" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Benzine yüzde 7,5, motorine ise yüzde 6,7 civarında zam geldi. Hem düşüşte hem yükselişte vergiler hariç değerlendirildiğinde rakamlar son derece net ve ortada" dedi. Yıldız, AK Parti Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nda düzenlediği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, acı ve sıkıntı üzerine kurulu bir dünya yerine, kadınların bulunduğu yerlerde hanımefendi konumunda olmalarını sağlamak durumunda olduklarını söyledi.

Yükselme eğiliminde

Toplumsal kültürü oluşturmak ve samimi davranmak adına tüm hanımların 365 gün mutlu olabilecekleri ortamın sağlanması gerektiğini ifade eden Yıldız, "Onlar bize emanet, biz de onlara emanetiz. Kadınlar baş tacı, alenin mihenk taşıdır" dedi. Yıldız, bir gazetecinin, "Abdullah Gül'ün siyasete gireceği yönündeki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz" yönündeki sorusu üzerine, "11. Cumhurbaşkanımızla alakalı bize düşen onun bu sürece gösterdiği duruşa naket göstermektir. Bize düşen budur. Onun kurumsal hafızası, siyasetteki birikimi hepimiz tarafından aşikar ama buna, iki cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız herhalde onlar karar verecek" diye konuştu. "Dolar fiyatlarındaki artış petrol fiyatlarını nasıl etkiliyor" sorusuna ise Yıldız, ham petrol fiyatlarının 60 dolar bandında gezdiğini ve yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Yüzde 15 oranında artış

Bakan YIldız, 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık yüzde 30'lar seviyesinde ham petrol fiyatlarına zam geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Dolarda da aynı şekilde 13 Ocak'tan bu yana yüzde 15'ler oranında artışlar oldu. Bunlar bizim enerji sektörünün sevmediği hoşlanmadığı şeyler. Bunlar Akdeniz piyasasından değerlendiriliyor. Benzine yüzde 7,5, motorine ise yüzde 6,7 civarında zam geldi. Hem düşüşte hem yükselişte vergiler hariç değerlendirildiğinde rakamlar son derece net ve ortada. Tabii ki dolar fiyatlarının artıyor olması bizim sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir durum. Gerçek rakamların, özellikle dünyadaki FED'in de uluslararası ilişkilerden kaynaklanan sebeplerle birlikte gerçek haline çekileceğine inanıyorum. Çünkü bunlar bizim maliyetlerimizde olumsuz etki yapıyor. Yürüttüğümüz uluslararası müzakerelerin hepsinde her defasında bu maliyetlerin azalması konusunda görüşmeler yapıyoruz ama 2 hafta içindeki dolar paritesine gelen farklar bizim bütün uğraşlarımızı nötür hale getiriyor. O yüzden ham petrol fiyatlarındaki ve döviz fiyatlarındaki artışlar inşallah vatandaşımıza olabildiğince az yansıtılarak piyasa oluşturulacaktır."