Erdoğan: Abdullah Gül'ün adaylığı isabetli ve hayırlı olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde AKP'den aday olup olmayacağı yolunda tartışmaları devam eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün milletvekilliği için aday olmasının isabetli olacağını belirterek, "Kendisiyle bu konuda bir görüşme yaptım. Sayın Gül'ün adaylığı güzel ve hayırlı olur" diye konuştu. Davutoğlu ise Şubat ayında yaptığı bir açıklamada "Gül ile ilgili olarak "Milletvekilliği önerisi için henüz erken" ifadelerini kullanmıştı.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında "faiz lobisinin malum çalışması var burada, ama yaya kalabilirler" yorumu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

' Faiz lobisi yaya kalabilir'

Şu son gelişmeler tamamıyla dolar Euro arasındaki parite konusudur. Bunu bir kenara koymak suretiyle ortaya bazı iddialar atmak çok yanlıştır. Şu anda faiz lobisi veya dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım. Burada yapılan spekülasyon doları piyasadan çekelim MB’yi köşeye sıkıştıralım merkez bankası’nın tavrı önem arz ediyor. MB Başkanı ve Başbakan Yardımcısı'nın talepleri var. ABD dönüşü kendileriyle değerlendirmeleri yapacağız.

Abdullah Gül’ün adaylığı isabetli olur

Adaylık konusu Abdullah Bey’in kendi takdiridir. Geçen hafta kendisiyle bir görüşme yaptım. Babasının rahatsızlığı sebebiyle aradım şifa dileğinde bulundum. Sayın Gül'ün adaylığı güzel ve hayırlı olur.

Hakan Fidan'ın adaylığı

Düşüncelerimi daha önce de söyledim. Bundan sonraki süreç tamamen Hakan Bey’in kendisine aittir.

F4 kazası

Hava Kuvvetleri Komutanımız nedir, ne değildir incelemesini yapacaklar. Bütün bunların değerlendirmesini yaptıktan sonra işin nihai kararı verilecektir. Şu anda bu tür uçaklardan elimizde 47 tane var, çalışmadan sonra nihai karar verilecektir.

Davutoğlu ne demişti?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gül'ün AKP'den adaylığıyla ilgili, 19 Şubat'taki Pakistan gezisi dönüşü, "Kendisiyle bir vesileyle görüştük Sayın Cumhurbaşkanımız da görüşüyor, ben de görüşüyorum ama öyle bir talep söz konusu olmadı. Yani bunun şu anda konuşulması için erken veya en azından böyle bir talep ve ortam oluşmuş değil" ifadelerini kullanmıştı.