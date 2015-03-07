Erdoğan'ın Gül'e yeşil ışık yakması Davutoğlu'na 'kendine gel' mesajı mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, selefi Abdullah Gül’ün milletvekili adaylığına ilişkin “Hayırlı, isabetli olur. Ama karar Abdullah Bey’indir” sözleri AKP’de bomba etkisi yarattı. Erdoğan’ın sözleri kulislerde Hakan Fidan’ın adaylığı başta olmak üzere görüş ayrılığı yaşadığı Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “kendine gel, benimle ters düşme” mesajı olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün milletvekili adaylığıyla ilgili “Hayırlı, isabetli olur. Ama karar Abdullah Bey’indir” dedi. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan’ın sözleri Hakan Fidan’ın adaylığı başta olmak üzere görüş ayrılığı yaşadığı Başbakan Davutoğlu’na mesaj olarak yorumlandı. Ahmet Davutoğlu ise Gül’ün adaylığı için “Ne zaman arzu ederlerse AK Parti’nin kapıları her zaman açıktır” şeklinde konuştu.

Türk Metal Sendikası tarafından dün düzenlenen Kadın İşçiler 20. Büyük Kurultayı’na katılan Erdoğan salona girdikten sonra kadınlara karanfil dağıttı. Kadının analık vasfına vurgu yapmanın, kadına karşı ayrımcılık değil tam tersine ona karşı sonsuz bir hürmetin ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bazıları diyor ki ‘Bize ana demeyin. Biz, kadınız.’ Ben, diyorum ki doğuran, doyuran, yetiştiren... Ben, anasının ayaklarının altını öpen bir evladım. Anacığım, ayağını çekerdi, ben zorla öperdim” diye konuştu. Erdoğan, kadın ile erkek arasındaki “fıtri farklara” işaret etmenin, kadına karşı ayrımcılık değil tam tersine onun haklarının korunmasının garantisi olduğunu da ileri sürdü. Başörtülü kız öğrencilerin okulların kapılarından sokulmadığını belirten Erdoğan, iki kızının da aynı akıbete uğradığını, 4 çocuğunun katsayı kotasına tabi tutulduğunu ve yurtdışında okuduklarını bildirdi. Birilerinin başörtülü kadınların kamuda hatta özel sektörde kökünü kurutmanın mücadelesini verdiklerini savunan Erdoğan, “Şimdi, erkek ve belli kalıpta bayanlar kamuda çalışıyor da niye diğeri çalışmasın, ne farkı var” dedi.

‘Dolara yatırım yapan yaya kalabilir’

Cuma namazını Balıkhisar Mahallesi’ndeki Hazreti Osman Camisi’nde kılan Erdoğan çıkışta dolardaki yükseliş konusunda şunları söyledi: “Burada faiz lobisinin malum bir çalışması var ama şu son gelişmeler, bir defa tamamıyla bir Dolar-Avro arasındaki parite konusudur. Bunu bir kenara koymak suretiyle ortaya bazı iddialar atmak çok çok yanlıştır. Şu anda özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar, yaya kalabilirler. Bunu bilmeleri lazım çünkü burada yapılan spekülasyon, ‘Doları piyasadan çekelim, Merkez Bankası’nı köşeye sıkıştıralım’ veyahut da Merkez Bankası’nın bunlar karşısındaki tavrı önem arz ediyor. Merkez Bankası Başkanı ve tabii ki Başbakan Yardımcısı, her ikisinin de bu konuyla ilgili söylemiyorum genelleme ile ilgili talepleri var.”

Babacan ve Başçı ile görüşeceğim

Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile Amerika’dan dönmelerinin ardından görüşeceğini, gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını da söyledi.

AKP’den aday adayı olan eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili sorular üzerine de Erdoğan, “Daha önceki kararlarım falan hepsi biliniyor, ortada. Bundan sonraki süreç tamamen Hakan Bey’in kendisine aittir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdullah Gül’ün adaylığıyla ilgili olarak “Adaylık konusu Abdullah Bey’in kendi takdiridir. Geçen hafta kendisiyle bir görüşme yaptım. Babasının rahatsızlığı sebebiyle aradım. Vereceği karar güzel de olur. Hayırlı olur, isabetli olur. Ama karar Abdullah Bey’indir” dedi.

Davutoğlu: Kapımız açık

New York’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Abdullah Gül’ün adaylığı için “Takdir kendilerinin ama böyle bir girişim için davete bile ihtiyaç yoktur. Böyle bir şeye, ‘hayırlı olsun’ deriz sadece ve ‘hoşgeldin’ deriz. Ne zaman arzu ederlerse AK Parti’nin kapıları her zaman açıktır. Kararları ne şekilde olursa hepimiz için sadece onur verici bir gelişme olur. Bundan memnuniyet duyarız” dedi.