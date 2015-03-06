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Politika

Ahmet Davutoğlu: Abdullah Gül'e kapımız her zaman açık

CHP'ye kapatma davası iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Davutoğlu, parti kapatmaya karşı olduklarını söyledi

06 Mart 2015 21:32

Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP'den milletvekilliği adaylığı konusunda, "Kendisinden sinyal olmasına gerek yok. Ne zaman arzu ederse AK Parti'nin kapıları açık" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AKP'den milletvekilliği adayı olup olmayacağı konusunda, New York'ta soruları yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar AK Parti'de bir önemli görev üstlenmesi ya da AK Parti içinde siyaset yapması hepimiz için sadece gurur verici bir gelişme olur. Dolayısıyla tabii takdir kendilerinin ama böyle bir girişim için davete bile ihtiyaç yoktur" dedi.

Davutoğlu, "Kendisinden sinyal olmasına gerek yok. Ne zaman arzu ederse AK Parti'nin kapıları açıktır" ifadesini kullandı.
Erdoğan: Hayırlı olur, isabetli olur 

Başbakan Davutoğlu, kamuoyunda tartışılan CHP'ye kapatma davasına ilişkin iddialar içinse, parti kapatmalara karşı olduklarını dile getirdi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gül'ün adaylığını desteklemişti

 

Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 Haziran genel seçimleri için milletvekili adayı olup olmayacağını değerlendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Erdoğan, "Adaylık konusu Abdullah Bey'in takdiridir. Politik, siyasi kararlar tabii ki Abdullah Bey'indir. Bana göre, böyle bir şey için vereceği karar güzel de olur, hayırlı da olur. İsabetli olur" dedi.

 

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