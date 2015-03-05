T24 LogoT24 Logo
Politika

Abdullah Gül siyasete mi dönüyor?

Abdullah Gül ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldığı iddia edildi

05 Mart 2015 14:37

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete döneceği iddia ediliyor.  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, ikilinin önümüzdeki günlerde de bir araya geleceği iddia edildi.

3 dönem nedeniyle milletvekili olamayacak AKP’nin ağır isimleri ve tabanın, Gül’ün aday olması ve partide aktif rol alması gerektiğini düşündükleri öne sürüldü.

Habertürk'ten Umut Tütüncü'nün haberine göre, AKP adayları geçici listesi 14 Nisan’da açıklanacak. Gül’ün de İstanbul 1. Bölge’den adaylığının ilan edileceği ifade ediliyor. Daha önce Kayseri'den milletvekili olan Gül'ün, Erdoğan'ın seçim bölgesinden aday gösterilecek olması da manidar olarak yorumlandı.

ETİKETLER

abdullah gülcumhurbaşkanıerdoğantelefongörüşmesisiyasetakpak partikayseri

İlgili Haberler

Davutoğlu: Abdullah Gül'e milletvekilliği önerisi için henüz erken

'Abdullah Bey AK Parti’den kopmuş değil. Ama siyasetin o kendi doğası var, onun içinde değerlendirmek lazım'

AKP Sözcüsü Atalay: Abdullah Gül kendi ifadesine göre aday olmayacak

Atalay'a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 Haziran genel seçimlerinde AKP’den aday olup olmayacağı soruldu

Beşir Atalay, 'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

Beşir Atalay, Gül'ün daha önceden yaptığı açıklamalara işaret etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24