Abdullah Gül siyasete mi dönüyor?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyasete döneceği iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, ikilinin önümüzdeki günlerde de bir araya geleceği iddia edildi.

3 dönem nedeniyle milletvekili olamayacak AKP’nin ağır isimleri ve tabanın, Gül’ün aday olması ve partide aktif rol alması gerektiğini düşündükleri öne sürüldü.

Habertürk'ten Umut Tütüncü'nün haberine göre, AKP adayları geçici listesi 14 Nisan’da açıklanacak. Gül’ün de İstanbul 1. Bölge’den adaylığının ilan edileceği ifade ediliyor. Daha önce Kayseri'den milletvekili olan Gül'ün, Erdoğan'ın seçim bölgesinden aday gösterilecek olması da manidar olarak yorumlandı.