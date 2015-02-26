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AKP Sözcüsü Atalay: Abdullah Gül kendi ifadesine göre aday olmayacak

Atalay'a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 Haziran genel seçimlerinde AKP’den aday olup olmayacağı soruldu

26 Şubat 2015 16:56

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Beşir Atalay, "Kendi ifadesine göre aday olmayacak" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Atalay'a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 Haziran genel seçimlerinde AKP’den aday olup olmayacağı soruldu.

Gül'ün daha önceden yaptığı açıklamalara işaret eden Atalay, "Kendi ifadesinden yola çıkarsak aday olmayacak" ifadesini kullandı.

Meclis'te görüşmeleri tartışmalarla devam eden İç Güvenlik Paketi'ne de değinen Atalay, "Geri çekme gibi bir kararımız yok. Sadece bu hafta sonu arkadaşlarımız temayül yoklamalarına gidecek. Muhalefetle de görüşülüyor. Yapılacak görüşmelerle mutabakat sağlanabilir" diye konuştu.

Çözüm sürecine yönelik diyalogların devam ettiğini de ifade eden AK Parti Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konudaki açıklamanın hükümetimiz tarafından yapılmasını tercih ediyorum. Şu günlerde yoğun şekilde bu konuların çalışıldığını biliyorum. Diyaloglarda sorun olmadığını biliyorum." 

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