Abdullah Gül: İç güvenlik paketi yeniden gözden geçirilmeli

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin İç Güvenlik Paketi’nin yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Abdullah Gül, Cuma namazını Tophane’deki Kılıç Ali Paşa Camii’nde kıldı. Cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Gül, milletvekili adaylığına ilişkin bir soruya Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Erken veya en azından böyle bir talep ve ortam oluşmuş değil" şeklindeki açıklamasını da değerlendirerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı döneminde partiler üstü bir görev yaptım. Mesafeli durmaya gayret ettim. Ancak partime döneceğimi söylemiştim. Ben bu partinin kurucusuyum hatta ondan öte bu harekatı başlatanlardanım. Sonra da partinin reformcu çalışmalarına liderlik ettim. Bu ne demek artık arkadaşlarımın yapacakları çalışmaları desteklerim."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin kendi gelenek ve göreneklerine uygun bir başkanlık sistemi oluşturacağız" sözlerine de göndermede bulunan Gül, "Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir" dedi.

‘Paket gözden geçirilmeli’

Abdullah Gül, Meclis'te kavgalara neden olan İç Güvenlik Paketi'yle ilgili sorular üzerine, paketin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Gül, "Şunu söylemek isterim; arkadaşlarımızın, hükümetin bunu bir kez daha gözden geçirmelerini açıkçası tavsiye ederim. Bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğini inanıyorum. Soğukkanlıklıkla bakmak lazım. Güvenliki konular, konjoktürel olmaması lazım. Özellikle polise verilen aşırı yetkiler... Daha yakın dönemde polisin yetkilerini, özellikle dinlemeyle ilgili yetkilerini nasıl istismar ettiğinin örnekleri ortaya çıkarken daha dikkatli olmak gerekir. Ümit ederim ki, arkadaşlarım bunu tekrar gözden geçirir, bazı düzeltmeleri yaparlar diye tavsiye ederim" dedi.

‘Taşınıyoruz’

Abdullah Gül, oturduğu Huber Köşkü'yle ilgili tartışmalara ilişkin "Bütün siyasi hayatımda, devlet hayatımda da açıkçası kendi evimde hiç oturamadım, buna fırsat olmadı. Gün geldi, kendi evimde oturma fırsatımız çıktı. Elden olmayan bazı gecikmeler oldu. Kalırken bütün masrafları kendimin karşıladığımı herkes bilir, bu konularda titiz olduğumu herkes bilir. Taşınıyoruz" diye konuştu.

Başkanlık sistemi

11. Cumhurbaşkanı Gül, yeniden gündeme gelen başkanlık sistemiyle ilgili bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu konuların bilinirek tartışılması önemli. Nasıl bir başkanlı, bu çok önemli. Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir. Eğer olacaksa; ABD’de olduğu gibi, gerçekten kuvvetler ayrılığının açık seçik, sarih bir şekilde yazıldığı, her şeyin açık bir şekilde tarif edildiği, gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi hukukun üstünlüğüne dayalı olursa şüphesiz o da demokratik bir sistemdir."



