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Beşir Atalay, 'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

Beşir Atalay, Gül'ün daha önceden yaptığı açıklamalara işaret etti

04 Mart 2015 15:09

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 Haziran genel seçimlerinde AKP'den aday olup olmayacağı yolundaki soruya, Gül'ün daha önceden yaptığı açıklamalara işaret eden Atalay, "Kendi ifadesinden yola çıkarsak aday olmayacak" ifadesini kullandı.

 Atalay, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Meclis'te görüşmeleri tartışmalarla devam edecen İç Güvenlik Paketi'ne de değinen Atalay, "Geri çekme gibi bir kararımız yok. Sadece bu hafta sonu arkadaşlarımız temayül yoklamalarına gidecek. Muhalefetle de görüşülüyor. Yapılacak görüşmelerle mutabakat sağlanabilir" diye konuştu.

Çözüm sürecine yönelik diyalogların devam ettiğini de ifade eden AK Parti Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konudaki açıklamanın hükümetimiz tarafından yapılması tercih ediyorum. Şu günlerde yoğun şekilde bu konuların çalışıldığını biliyorum. Diyaloglarda sorun olmadığını biliyorum."

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