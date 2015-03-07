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'Abdullah Gül'ün AKP'ye dönmek için iki şartı var'

Gül’e yakın AKP kurmayları, genel başkan adayı olmasının söz konusu olmadığını ifade ediyor

07 Mart 2015 12:15

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AKP'ye dönmesiyle ilgili açıklamalar partide siyaseti hareketlendirdi. Hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Başbakan Ahmet Davutoğlu Gül'ün dönüşünden memnun olacaklarını açıkladı. Yakın çevresi Gül’ün dönüş için kapıyı açık tuttuğu, ancak bunun için iki koşulunun olduğunu belirterek, “Tabii ilki davetin yöntemi. Genel başkan olarak Başbakan’ın gelip davet etmesi, adaylığının da partide kendisine yakışır bir şekilde yapılacak törenle ilan edilmesi gerekir” dedi.

Ankara  kulislerinde uzun süredir konuşulan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’den milletvekili adayı olup olmayacağı konusu, ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle ‘ete-kemiğe’ büründü. Erdoğan’ın “Adaylığı isabetli olur” sözleri, açık davet olarak yorumlandı. Erdoğan, dün soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Adaylık konusu Abdullah Bey’in kendi takdiridir. Ben kendisi ile geçen hafta bir görüşme yaptım. Sayın babası, çok değerli büyüğümüz bir rahatsızlık geçirdi, hastaneye kaldırmışlardı, Abdullah Bey de Kayseri’ye gitmişlerdi. Ben Kayseri’de kendilerini babalarının rahatsızlığı nedeniyle aradım, şifa dileğinde bulundum. Diğer politik, siyasi kararlar tabii ki Abdullah Bey’indir. Bana göre, böyle bir şey için vereceği karar, güzel de olur, hayırlı da olur.”

“Siz aktif siyasette yeniden görmek ister misiniz” sorusuna ise “Dedim işte, isabetli olur, hayırlı olur. Karar, tabii ki Abdullah Bey’indir” yanıtını verdi.

 

Bir araya gelecekler

 

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan ve Turan Yılmaz'ın haberine göre bir süreden beri Erdoğan’la görüşen partinin önde gelen isimleri, Gül’ün siyasete dönmesi ve milletvekili adaylığı konusunda ikna edilmesine ilişkin önerilerini iletti. Erdoğan’ın, bu önerileri dinlerken, olumsuz bir tavır sergilemediği gibi, yorum da yapmadığı dile getirildi. Gül ile Erdoğan’ın geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesi sırasında da bu konunun bir kez daha gündeme geldiği öne sürüldü. Bu görüşmede, Gül ve Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde bir araya gelmek için randevulaştıkları da ifade ediliyor.

 

Kabine olmaz, akil adam olur

 

Gül’ün partiye gelmesini isteyen AKP kurmaylarına göre kendisi partide önemli bir misyon üstlenebilir. “Akil adam, uzlaşmacı ve arabulucu” rolünü iyi yürüteceğine inanılan Gül’ün partinin ‘geçmiş ile geleceği’ arasındaki bağı kuracağı, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda rol alabileceği, hatta Çözüm Süreci’ne ‘abilik’ yapabileceği belirtiliyor. Gül’ün kabinede veya partide görev almasının söz konusu olmadığı da vurgulanıyor.

Gül’e yakın AKP kurmayları, genel başkan adayı olmasının söz konusu olmadığını ifade ediyor. Aynı kaynaklar, “Ancak partide kötüye gidiş olması durumunda, Gül alternatif olur. Bu, uzun vadeli bir bakış olur” diyorlar.

 

Dönüş için iki koşul

 

Yakın çevresi Gül’ün dönüş için kapıyı kapatmayıp aralık tutuğu, ancak bunun için iki koşulunun olduğunu belirterek, “Tabii ilki davetin yöntemi. Genel başkan olarak Başbakan’ın gelip davet etmesi, adaylığının da partide kendisine yakışır bir şekilde yapılacak törenle ilan edilmesi gerekir” dedi.

 

Olmazsa vakıf başkanı

 

Tüm bu gelişmelere rağmen Gül’ün partiye davet edilmemesi veya daveti kabul etmemesi durumunda kendisinin daha önce kurduğu Abdullah Gül Vakfı’nda aktif olarak görev üstleneceği de belirtiliyor.

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