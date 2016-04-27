Bakan Yıldırım: Kanal İstanbul'un hazırlıkları bitti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlıkların büyük oranda bittiğini belirterek, "Bundan sonrası artık uygulama için gerekli çalışmaları tamamlamaya kaldı." dedi.

BusinessHT'nin haberine göre, gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, Türkiye'nin taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecinin başladığını ifade ederek, demiryolu hatlarının bulunduğu ana merkezlerde 20'den fazla lojistik merkezi kurulması kararı alındığını, bunlardan 7'sinin hizmete girdiğini söyledi.

Yıldırım, Türkiye'nin konum itibarıyla lojistik üs olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Her türlü ulaşım türüne uygun bir ülke olan Türkiye'nin petrol ve doğalgazının olmadığını ancak bunların taşındığı stratejik bir konumunun bulunduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin mukayeseli üstünlüğü olan genç ve dinamik nüfusu, alın teri ve beyin gücünün Türkiye'nin geleceği için en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

"Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlıklar bitti"

Bakan Yıldırım, Kanal İstanbul'un 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "çılgın proje" olarak açıklanan stratejik bir proje olduğunu anımsatarak, "Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlıklar büyük oranda bitti. Bundan sonrası artık uygulama için gerekli çalışmaları tamamlamaya kaldı" diye konuştu.

Kanal İstanbul ile ilgili yapılan yasal düzenleme hakkında da bilgi veren Yıldırım, söz konusu projenin imar düzenlemeleri için düzenleme ortaklık payında istimlaklara para ödememek için İmar ve Mera kanunlarında değişiklik yaptıklarını anlattı.

Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesinde IPA Fonu ile TCDD Genel Müdürlüğünün bütçesinin birlikte kullanıldığını ifade eden Yıldırım, 219 milyon avroluk maliyetin yaklaşık 183 milyon avrosunun AB tarafından karşılandığını söyledi.