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Politika

Binali Yıldırım: Kanal İstanbul'la ilgili 5 güzergah üzerinde çalışılıyor, neticede birinde yapılacak; bu kesin

Çevresinde imar planlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ çalışması var

08 Şubat 2016 23:42

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 'Çılgın Proje' olarak lanse edilen Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak henüz ilan edilmiş bir güzergâhın olmadığını belirterek "Kanal İstanbul için 5 güzergah üzerinde çalıştık; bir tane değil. Hiçbir güzergahı resmen açıklamış değiliz. Kanal İstanbul ile ilgili güzergah kesinlik kazanmamıştır, çalışma halen devam etmektedir. 5 güzergah üzerinde çalışılıyor, neticede birinde yapılacak; bu kesin" ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'ndan Emrullah Bayrak'ın haberine göre; Bakan Yıldırım, Kanal İstanbul'la ilgili açıklamaların bazı yanlış anlaşılmalara, algılara sebep olduğunun anlaşıldığını söyledi. Bakan Yıldırım, "İşin doğrusu Kanal İstanbul ile üçüncü havaalanı birbirine karıştırılmış. Üçüncü havalimanı yapılıyor, yeri belli, inşaat devam ediyor. Kanal İstanbul için 5 güzergah üzerinde çalıştık; bir tane değil. Hiçbir güzergahı resmen açıklamış değiliz. Kanal İstanbul ile ilgili güzergah kesinlik kazanmamıştır, çalışma halen devam etmektedir." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün özel bütçe, bütçe, kesin hesap, Sayıştay Raporu görüşülmeye başlandı. 

 

'Mahallekol'

 

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, komisyonda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın terörle mücadelenin yaşandığı bölgelere ilişkin 'mahallekollar geliyor' şeklinde açıklaması olduğunu hatırlattı. "Bölgede 'mahallekollar geliyor' diye bir açıklamanız oldu. Mahallekollar, sokakkollar binakollar... Gerçekten bunlarla şu anda içinde bulunduğumuz vahim durumun çözülebileceğine inanıyormusunuz?" diye soran Erdoğmuş, güvenliğin sadece silahlı unsurlarla sağlanamayacağını vurguladı. Erdoğmuş, "Köprünün misyonu iki yakayı birbirine bağlamaktır. İnsanlarımız arasındaki köprüler yıkılıyor." ifadelerini kullandı. 

 

Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı değerlendirmeye açıklık getirdi. Kanal İstanbul'la ilgili açıklamaların bazı yanlış anlaşılmalara, algılara sebep olduğunun anlaşıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"İşin doğrusu Kanal İstanbul ile üçüncü havaalanı birbirine karıştırılmış. Üçüncü havalimanı yapılıyor, yeri belli, inaşaat devam ediyor. Kanal İstanbul için 5 güzergah üzerinde çalıştık; bir tane değil. Hiçbir güzergahı resmen açıklamış değiliz. Ancak bu çalışmalar esnasında bir takım tahminlerle bir spekülasyon oluşturuluyor. Vatandaşlarımızın ilerde hayal kırıklığı yaşamaması için bir beyanatta bulundum. Kanal İstanbul ile ilgili güzergah kesinlik kazanmamıştır, halen devam etmektedir. Üniversite çalışma yapıyor. Çevresinde imar planlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ çalışması var. Bunlar çalışmasını tamamlamadan bir tasarrufta bulunup hayal kırıklığı yaşanmasın. 5 güzergah üzerinde çalışılıyor, neticede birinde yapılacak; bu kesin. Çatalca bölgesi o güzergahtan biri. Silivri'ye havaalanı yapacağız diye bir şeyimiz olmadı. Vatandaşlar oralarda havaalanı olacak diye bir yatırım işine girmiş. Orayı da düşündük ama tarım arazisi, özel mülkiyet olduğu için vazgeçtik."

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binali yıldırımkanal istanbulçılgın projegüzergah

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