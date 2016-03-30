Binali Yıldırım: Kanal İstanbul'un altyapısında sorun yok

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "torba kanun" tasarısında yer alan düzenlemenin projenin yasal altyapısını oluşturan bir düzenleme olmadığını belirterek, "Kanal İstanbul'un altyapısıyla ilgili sorunumuz yok." dedi.

Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Erol Kaya ile üyelere, Bakanlığın yatırımları hakkında bilgi verdi. Amaçlarının Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak önemli projelerde, kamu kaynaklarının öncelikli alanlarda en verimli şekilde kullanılması için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam etmek olduğunu ifade eden Yıldırım, komisyon üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin kendileri için yol gösterici olacağını belirtti.

Yıldırım, 2015 itibarıyla 24 bin 280 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağını, 2019'da 30 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini anlattı. Yollara ilişkin projelerde geç kalındığını dile getiren Yıldırım, ölümlü kazalarda kusurda daha önce birinci ve ikinci sırada yer alan yolların, artık beşinci ve daha aşağıda yer aldığını, trafikle ilgili hem vatandaşların hem de sürücülerin eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın 4. en büyük açıklığa sahip köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün silüetinin mayısta ortaya çıkacağını dile getiren Yıldırım, söz konusu köprünün hizmete girmesiyle birinci ve ikinci köprüdeki kamyon, ticari otobüs ve ağır vasıta araçlarının tamamının buraya yönlendirileceğini ve 7 gün 24 saat geçişin olacağını belirtti.



Tek tüpte hem karayolu hem de demiryolunun olduğu 3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi hakkında da bilgi veren Yıldırım, toplu ulaşıma hizmet edecek projenin çalışmalarının başladığını ve iki sene süreceğini söyledi. Yıldırım, bu şekildeki hibrit tünelin dünyadaki ilk deneme olacağını dile getirdi.

"Kanal İstanbul'un altyapısıyla ilgili sorunumuz yok"



CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili TBMM'ye sevk edilen "torba kanun" tasarısındaki düzenlemenin projenin altyapısını oluşturacağını söylemesi üzerine Yıldırım, proje ile ilgili komisyon üyeleriyle yapılacak toplantıda ayrıntılı bilgi vermek istediğini kaydetti. Yıldırım, söz konusu düzenlemenin, Kanal İstanbul Projesi'nin yasal altyapısını oluşturan bir düzenleme olmadığını dile getirerek, "Kanal İstanbul'un altyapısıyla ilgili sorunumuz yok." dedi. Projenin hem Bakanlığın hem de Karayolları Genel Müdürlüğünün görev alanına girdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Düzenleme ortaklık payı (DOP) ile 13 milyar dolar maliyeti olan bir projenin çözülmesi söz konusu değil. İmar uygulamalarında düzenlenen ortaklık payı, sadece planlı alanlar için söz konusu. Bu düzenlemeyle su yolu geçecek yine kamu hizmeti niteliğinde bir projenin de düzenlemede ortaklık payına konu olması, yani İmar Kanunu'nda ilgili bölüme ilave yapıyoruz. Bizim yol, demiryolu, havayolu yapımında yaşadığımız sorun mera, otlak gibi alanların bedelsiz kullanılmasıdır. Ona yönelik düzenleme var. Bu iki düzenleme projenin gecikmeye mahal vermeden yapılmasını öngören ve imar düzenlemelerinde maliyeti azaltmaya yönelik düşünceden kaynaklanıyor."