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Kanal İstanbul’da süreç hızlandırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çılgın Proje" olarak tanıtmıştı

15 Aralık 2015 09:30

2011 yılında tanıtılan Çılgın Proje Kanal İstanbul’un Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilmesinin önündeki engeller, yasal düzenlemelerle aşılacak. Kanuna ‘kanal’ ifadesi eklenerek ihale sürecinin hızlandırılması planlanıyor

Habertürk’ün haberine göre Kanal İstanbul’un Yapİşlet- Devret (YİD) modeliyle hayata geçirilmesinin önündeki engeller, ilgili kanunda yapılacak düzenlemelerle aşılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Başbakan iken “Çılgın Proje” olarak tanıttığı Kanal İstanbul, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı’nda yer aldı. Planda, Kanal İstanbul’un yapımı ve işletilmesiyle ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de atıfta bulunuldu.

 

“Kanal ifadesi eklenecek”

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’da “kanal” ifadesi yer almadığı için YİD modeliyle ihaleye çıkılamayan Kanal İstanbul için yasal düzenleme yapılacak. İlgili kanuna “kanal” ifadesi eklenecek ve ihale süreci hızlandırılacak. Kanal İstanbul’un yol yapımıyla ilgili çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü, deniz ve altyapıyla ilgili çalışmaları ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası’nda hayata geçirilecek. Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmak için Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay su yolu açılacak.

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