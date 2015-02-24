Erdoğan 'hızlandırın' dedi, Kanal İstanbul'un ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde açıkladığı ‘çılgın projeler’ arasında yer alan Kanal İstanbul’la ilgili yeni şehrin ayrıntıları gün yüzüne çıkmaya başladı. 43 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul projesinin üzerinde 6 köprü inşa edilip, en fazla 6 katlı binalarda 500 bin kişilik nüfusa göre plan yapılması kararlaştırıldı. Köprü ve nüfus sayısı düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Kanal İstanbul’la ilgili Güney Amerika seyahati dönüşünde yaptığı açıklamanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan’ın bakanlıklar ve ilgili kurumlarla yaptığı Kanal İstanbul toplantısında önemli karar alındığı öğrenildi. Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Kanal İstanbul konusunda kapsamlı bir brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumlara “Kanal İstanbul’u hızlandırın, bir an önce tamamlayın” talimatı verdi.

Nüfus indirildi

Toplantıda daha önce hazırlanan kentsel tasarım projesi yeniden ele alındı. Kanal İstanbul çevresine kurulacak yeni şehir için hazırlanan kentsel tasarım planı 1 milyon 200 bin nüfusa göre hazırlanmıştı. Ancak yapılan çalışmalardan sonra “nüfus çok yoğunlaşır” gerekçesiyle yeni şehrin nüfusunun aşağı çekilmesi ve 500 bin kişiye göre planlanması kararlaştırıldı. Alınan bilgiye göre yeni şehir Kanal İstanbul’un her iki tarafında 250+250 bin ya da 300+200 bin şeklinde inşa edilecek.

2 köprü eklendi

Kanal İstanbul üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 4 köprü yapmayı planladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de trafiği rahatlatmak için 2 köprü daha yapacağı öğrenildi. Böylece kanalın üzerinde toplam 6 köprü inşa edilmesi planlanıyor. 2011’de açıklanan planda ise en az 8 en fazla 11 köprü olacağı söylenmişti. Yeni şehirdeki binalar en fazla 6 kat olarak inşa edileceği öğrenildi. İstanbul’a kurulacak yeni şehirde donatı alanları, konferans salonları, turizm merkezleri ve parklar yer alacak. Anadolu Selçuklu motifleriyle yapılması kararlaştırılan yeni şehirde siluete de dikkat edilecek. Şehirde bu nedenle siluet oluşturmak için kademeli yapılaşma olacak. Yeni şehirde cam mimarinin kullanılmayacağı, mevcut kentlerin dışında nitelikli bir mimariyle tasarlanacağı öğrenildi. Villa tipi yapıların da olacağı yeni şehirde ticaret merkezleri de inşa edilecek.

43 kilometre uzunluğunda

2011 yılında ‘çılgın proje’ olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi Karadeniz ve Marmara’yı birleştirecek. Kanal İstanbul’un 400 metre genişliğinde, 43 kilometre uzunluğunda ve 25 metre derinliğinde yapılacağı da karara bağlandı. Kanal, büyük gemilerin geçişine izin verecek şekilde tasarlanacak. Kanal İstanbul’un güzergahıyla ilgili kurumların bilimsel çalışma yaptırdığı öğrenilirken, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ihaleyle ilgili şartname aşamasına geldiği kaydedildi. Daha önce yapılan planlamalara göre güzergahın Küçükçekmece ile Arnavutköy arasında olması beklenen Kanal İstanbul projesinin 10 milyar dolara mal olabileceği hesaplanmıştı. Ancak bu rakamın artması bekleniyor. Yine daha önceki plana göre . köprü sayısının en az 8, en çok 11 köprü inşa edilmesi planlanmıştı.

İmar hakkı belediyede

Küçükçekmece ile Arnavutköy arasında inşa edilecek projenin imar hakkı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Kanal İstanbul’un güzerhahındaki 38 bin 500 hektarlık alanla ilgili plan yapma yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Başkanlığın iştiraki Boğaziçi İnşaat Müşavirlik AŞ (BİMTAŞ) arasında yapılan protokolle, Bakanlık’tan İBB’ye devredildi. Söz konusu alan, Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmişti. Ancak bu alanın yapılaşmaya açılması için yürütülecek plan ve projelerin, İstanbul’un 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama planların uygun hazırlanması gerekiyordu. Bakanlık bu çerçevede, İstanbul’un kent bütünlüğünü gözetmek amacıyla, “Kurumsal İşbirliği Protokolü” yapma kararı aldı. İBB Meclisi, iktidar partisinin oy çokluğu ile İBB Başkanı Kadir Topbaş’a protokol yapma yetkisi verdi. Bu protokolle bundan böyle rezerv yapı alanı ilan edilen bölgenin planlama yetkisi Büyükşehir’de olacak.