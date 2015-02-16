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Kanal İstanbul projesi ihalesiz mi verildi?

Erdoğan: Kanal İstanbul’u yapacak firmanın yetkilileriyle geçen hafta bir araya geldik, bir an önce projeye başlamanız lazım, dedik

16 Şubat 2015 14:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, henüz güzergâhı netleşmeyen ve ihalesi yapılmayan Kanal İstanbul projesi hakkında, “Kanal İstanbul’u yapacak firmanın yetkilileriyle bir araya geldik” dedi. Erdoğan'ın bu sözleri, ÇED olumlu raporu henüz verilmemiş olna ve ihalesi yapılmayan projeyle ilgili olarak "Kanal İstanbul projesi ihalesiz mi verildi?" sorusunu akıllara getirdi.

Güney Amerika ziyareti dönüşünde konuşan Erdoğan, “Boğaz’ın altından geçen proje ve Kanal İstanbul tarafımızdan takip ediliyor. Kanal İstanbul’u yapacak firmanın yetkilileriyle geçen hafta bir araya geldik, ‘Bir an önce projeye başlamanız lazım. Türkiye’nin adını uluslararası platformda duyuracak en önemli proje Kanal İstanbul. ‘Geç kalmayın, acele edin’ dedik” dedi.

Derviş Genç’in Zaman’da yer alan haberine göre, bu projenin yapılması için öncelikli olarak Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ve bu raporun ilgili bakanlıkça onaylanması gerekiyor. Ayrıca inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için Kanal İstanbul’un ihale ilanının verilmesi, akabinde de ihalesinin yapılması yasal olarak zorunlu. Henüz ihalesi yapılmayan projeye dair beyanda bulunan Erdoğan’ın bu sözleri, “Kanal İstanbul, kapalı kapılar ardında ihalesiz mi verildi?” sorusunu akıllara getirdi. 

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