Adalet Bakanlığı'nda 80 milyonluk vurgun; işadamlarına 'bakan' isimleri vererek ihale vaadettiler

İş adamlarından ihale vaadiyle para alan ve aralarında Adalet Bakanlığı’na bağlı 2 personelin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Bakanlığın adını kullanan dolandırıcıların işadamlarından 80 milyon TL topladığı ortaya çıktı.

Milliyet’ten Sertaç Koç'nun haberine göre, Ankaralı bir işadamı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’e ulaşarak, bazı bakanlık çalışanlarının kendisinden bakanlık ve bağlı birimlerinin inşaat, bakım, onarım gibi işlerinin ihalelerini alması karşılığında, yüklü miktarda para aldığını söyledi. İşadamı, söz konusu kişilere 260 bin TL civarında para verdiğini, bu paranın kendisinden Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) adına alındığını ekledi. Vakıf’tan sorumlu olan Müsteşar İpek, böyle bir ödemenin olamayacağını söyleyerek, işadamının anlattıklarından yola çıkarak bakanlık bünyesinde soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişlerini ve savcıları harekete geçiren İpek, adeta bir dedektif gibi adım adım iz sürdü. İpek ve ekibinin yaptığı çalışmaların ardından, dolandırıcılık olayının yalnızca bir kişi ile sınırlı kalmadığı çok sayıda işadamı ve müteahiddin, 2-3 yıla uzanan bir süreçte aynı yöntemle dolandırıldığı anlaşıldı.



Parayı sahte belgeyle aldılar

Konuyla ilgili araştırmada ikisi bakanlık personeli altı kişinin dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Dolandırıcılık şebekesini bakanlıkta memur olarak görev yapan E.G. adlı kadının yönettiği belirlendi. E.G. ve diğer memurun, işadamlarıyla güven sağlamak için zaman zaman bakanlığa ait birimlerde görüştüğü kaydedildi. E.G.’nin hazırladığı sahte belge ve projeleri işadamlarına gösterdiği, şüphe çekmemek için bu belgelerde bakanlık logosu ve sahte ıslak imzaların kullanıldığı belirlendi. Dolandırıcıların, işadamlarına bakanlığın Türkiye’deki tüm birimlerinin inşaat işlerini, bakım-onarım işlerini, tadilat gibi işlerinin ihalelerini vermeyi vaat ettikleri tespit edildi. Dolandırıcıların bu ihaleler için işadamlarından yüklü miktarda paralar talep ettikleri anlaşıldı. E.G.’nin bakanlıkta yaptığı görüşmelerin ardından, işadamlarını diğer örgüt üyelerine yönlendirdiği, şebekenin bu yöntemle farklı zamanlarda işadamlarından 80 milyon TL’ye yakın para aldıkları tespit edildi. Dolandırıcıların bu parayı yine şüphe çekmemek için ATGV adı altında sahte belgelerle aldıkları anlaşıldı.

'Lüks içinde yaşıyorlardı'

Müsteşar İpek ve ekibinin bakanlık bünyesinde yaptığı araştırmaların ardından, konu savcılığa ordan da Emniyet’e yansıdı. Gözaltına alınan örgüt lideri E.G.’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Haksız kazancı aralarında bölüşen zanlıların, lüks evlerde yaşadığı, son model araçlara bindikleri öğrenildi.