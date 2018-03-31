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Deutsche Welle

Bakan ve İstihbarat Şefi görevden alınmıştı; Türkiye'nin operasyonuyla ilgili Kosova'da soruşturma başlatıldı

Soruşturma kararını, daha önce operasyondan haberdar olmadığını belirten Başbakan Haradinaj duyurdu

31 Mart 2018 19:48

Türkiye'nin Gülen cemaati mensubu olduğu belirtilen 6 kişiyi başkent Priştine'den kaçırılması operasyonuyla ilgili olarak kendisine bilgi verilmediğini söyleyen ve İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile ülkedeki istihbarat kurumunun başındaki Driton Gashi'yi görevden alan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, yaşananlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Kosova'nın başkenti Priştina'da geçen perşembe günü Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve özel bir uçakla Türkiye'ye götürülen altı kişinin yakalandığı operasyonla ilgili olarak ülkede soruşturma başlatıldı. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, "Bugün, altı Türk'ün gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi olayına karışmış olan tüm devlet yapılarında bir soruşturma başlattık" sözleriyle kararı açıkladı.

Başbakan Haradinaj, Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan altı öğretmenin, "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alınıp Türkiye'ye iadesi hakkında cuma günü de bir açıklama yapmıştı. Haradinaj, "Bütün operasyon - altı Türk vatandaşının oturum izinlerinin iptal edilmesi, gözaltına alınmaları, acil sınır dışı edilmeleri ve Kosova topraklarından Türkiye'ye gizli bir şekilde iade edilmeleri - benim bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

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HRW ve ABD'den eleştiri

Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) altı Türk'ün herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın Türkiye'ye iade edilmelerini bir açıklama yaparak eleştirdi. Reuters haber ajansının haberine göre HRW'nin açıklamasında "Kuşku uyandıran gözaltılara ek olarak, bu kişiler ciddi şekilde işkence ile karşılaşabilecekleri bir ülkeye iade edildi" ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kosova Büyükelçisi Greg Delawie de konuyla ilgili Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak "Şeffaflık ile yargı süreçlerine ve hukukun üstünlüğüne riayet etmek hayati öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Türkiye'ye götürülen altı kişinin Gülen yapılanmasının Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüttüğü ve Türkiye'den kaçmak isteyenlere yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Kosova Dışişleri Bakanlığı kınadı

Kosova İçişleri Bakanlığı, altı kişinin "güvenlik gerekçeleriyle" gözaltına alınmasının ardından oturum izinlerinin iptal edildiğini bildirmiş ve gözaltı gerekçesine dair somut bir açıklama yapmamıştı.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da perşembe günü yaşanan olayı kınayan bir açıklama yayınladı. Geçerli bir oturma izni olan Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmesinin uluslararası normlara ters düştüğünün belirtildiği açıklamada, bu durumun "hiçbir koşul altında gerçekleşmemiş olması" gerektiği ifade edilmişti.

DW,rtr/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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