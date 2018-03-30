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Deutsche Welle

Türkiye'nin Kosova'daki operasyonu, bakan ve istihbarat şefini koltuğundan etti

Türkiye, Başbakan'ın bilgisi olmaksızın Gülen yapılanmasına üye oldukları iddia edilen altı Türk vatandaşını Kosova dışına çıkarmıştı

30 Mart 2018 16:52

Türkiye'nin Başbakan Ramuş Haradinaj'ı dahi bilgilendirmeksizin Gülen yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen altı kişiyi gözaltına alarak Türkiye'ye götürmesi, Kosova'da büyük tepki çekti. Yaşananlar nedeniyle istihbarat şefi ile içişleri bakanı, Başbakan Haradinaj tarafından görevden alındı. Görevden alınan İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile ülkedeki istihbarat kurumunun başındaki Driton Gashi'nin yerine kimlerin geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Başbakan: Bilgim ve onayım olmadan yapıldı

Olayla ilgili bilgilendirilmediğini belirten Haradinaj, "Bütün operasyon – altı Türk vatandaşının oturum izinlerinin iptal edilmesi, gözaltına alınmaları, acil sınır dışı edilmeleri ve Kosova topraklarından Türkiye'ye gizli bir şekilde iade edilmeleri – benim bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır" dedi.

Haradinac Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise "Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil" ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Kosova istihbaratının birlikte yürüttüğü operasyonla Gülen yapılanmasına üye oldukları öne sürülen altı kişi Perşembe günü yakalanarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürüldü.

Altı kişinin sorgusuna başlandı

Türkiye'ye götürülen altı kişinin Gülen yapılanmasının Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüttüğü ve Türkiye'den kaçmak isteyenlere yardımcı olduğu iddia ediliyor. AA, altı kişinin sorgusunun başladığını ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktardı.

Kosova makamlarının Perşembe günü verdiği bilgilere göre Türkiye'ye gönderilen altı kişi ülkedeki Gülen yapılanmasına ait başkent Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan öğretmenlerdi. Kosova İçişleri Bakanlığı, 6 kişinin "güvenlik gerekçeleriyle" gözaltına alınmasının ardından oturum izinlerinin iptal edildiğini bildirirken, gözaltı gerekçesine dair somut bir açıklama yapmadı. Gözaltına alınanlar mahkemeye çıkarılmadan Türk yetkililere teslim edildi.

Cumhurbaşkanı: Hayal kırıklığı

Perşembe günü açıklama yapan Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, ülkenin kurumlarının Kosova'da çalışan yabancı vatandaşları koruyamamasını "hayal kırıklığı içinde" öğrendiğini söyledi.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da yaşanan olayı kınayan bir açıklama yayınladı. Geçerli bir oturma izni olan Türk vatandaşlarının tutuklanıp sınır dışı edilmesinin uluslararası normlara ters düştüğünün belirtildiği açıklamada, bu durumun "hiçbir koşul altında gerçekleşmemiş olması" gerektiği ifade edildi.

Sınır dışı haberlerinin gelmesinin ardından isminin gizli tutulmasını isteyerek Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Kosovalı hükümet yetkilisi, son haftalarda Gülen okullarına ve orada çalışanlara karşı adım atılması için Türk yetkililerden muazzam baskı gördüklerini söylemişti. Kosova hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda Gülen okullarını kapatmayı düşünmediklerini duyurmuştu.

Rtr,AP,DHA/DÇÜ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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