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Dünya

Kosova Başbakanı Haradinaj'ten 'MİT' açıklaması: Operasyonla ilgili bilgilendirilmedim

"Yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim"

30 Mart 2018 12:28

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ülkesinde düzenlediği 'FETÖ' operasyonundan haberdar edilmediğini söylerken, "Yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim" dedi.

MİT'in 'FETÖ'nün Balkan ayağı' olarak nitelendirilen bir ekibe yaptığı operasyon Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edildi. 'FETÖ' mensubu olduğu öne sürülen 6 kişinin elçilik binası içerisinde çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. Şüphelilerin sorguları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiğini, savcılık talimatıyla sorgularına başlanan zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktarıldı.

Kosova Başbakanı Haradinaj ise Twitter'dan yaptığı açıklamasında operasyonla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi:

"Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim."

Haradinaj Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise "Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil" ifadesini kullandı.

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