Erdoğan'dan Kosova Başbakanı'na tepki: Hesabını vereceksin!

Türkiye'nin Gülen yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen altı kişiyi gözaltına alarak Türkiye'ye getirmesinin ardından İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile ülkedeki istihbarat kurumunun başındaki Driton Gashi'yi görevden alan Başbakan Ramuş Haradinaj'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Kosova'nın Başbakanı, kimin emriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya çalışanları korumaya başladın? Kosova’yı ikinci sırada biz tanıdık, senin bundan haberin yok mu! Kosova’yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye’ye darbe girişiminde bulunan bu adamları nasıl beslersin. Bunun hesabını sen de vereceksin" dedi.

"Ey Kosova'nın başbakanı!"

Partisinin Pendik'teki ilçe kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Bütün operasyon – altı Türk vatandaşının oturum izinlerinin iptal edilmesi, gözaltına alınmaları, acil sınır dışı edilmeleri ve Kosova topraklarından Türkiye'ye gizli bir şekilde iade edilmeleri – benim bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır" diyen Kosova Başbakanı Haradinaj'la ilgili olarak şunları söyledi:

"Yıllarca bu ülkeyi sahte korkularla içi boş tehditlerle devşirilmiş kadrolarla oyaladılar. Vaktini ve enerjisini heba ettiler. İşte bak Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler. Getirdiler. Ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm? Kosava'nın başbakanı tuttu istihbaratın başındaki kişi ile içişleri bakanını görevden aldı. Ben tabi şimdi soruyorum. Ey Kosova'nın başbakanı! Kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Sen ki o Kosova'nın dünyada ikinci sırada - ABD bir - 2. sırada biz tanıdık o Kosova'yı. Bundan haberin yok mu?

"Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana prim vermez"

Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişiminde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin. Bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana da prim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim tanıdığım bildiğim Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Ben bunu da biliyorum. Öyle uzaktan kumandayla siyaset yapılamaz. Uzaktan kumanda ile siyaset yapanlar aynen uzaktan kumandayla o siyasetle de miadını doldururlar."