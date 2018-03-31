Cumhurbaşkanı: Çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor; ekonomimiz şöyle, böyle, falan filan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisini eleştirenlere yönelik tepkisini devam ettirerek, "Çıkıyor birileri garip garip şeyler konuşuyor; ekonomimiz şöyle, böyle, falan filan" ifadelerini kullandı.

Partisinin Pendik İlçe Kongresi öncesi vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

-Türkiye büyümede ne yaptı? 7.4'le G-20 ülkeleri arasında 1 numara oldu, 1 numara. G-20 ülkelerinde kimler yok? Amerika'sı var, Çin'i var, Rusya'sı var, hepsi var. Bir numara Türkiye, 7.4

-Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan… Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız.

"Ekonomide her kötülüğün anası faizdir"

-Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir.

-Ve bu işi çözmemiz lazım. Çözeceğiz. Er geç çözeceğiz. Çünkü bizim aldığımız bu noktadaki eğitim budur. Biz 'George'nin ağzına bakarak hareket edemeyiz. 'Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Eğer onların ağzıyla hareket etseydik 15 yıl önceki Türkiye neyse bugün de o olurduk. Gerek başbakanlığım döneminde gerek Cumhurbaşkanlığımız döneminde hep bunları yıkmaya çalıştık. Başarılı olduğumuz zamanlar oldu. Olamadığımız zamanlar oldu"

-Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3820. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

"Batsın sizin kurunuz ya ne kuru!"

Dışarıda yaptığı konuşma sonrasında salonda da partililere seslenen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

-Bugünlerde bazı nankörlerin, köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup yurtdışına gitmekten bahsettiklerini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı yük sayanlar varsa aradıkları yer bu dünya değil. Türkiye'de yaşayamayan ülkemize değil yaşamaya küsmüştür. Aslında bunlar için bir ofis açıp biletlerini alıp göndermek lazım çünkü bunlar bu ülkeye yük yük. Ülkemizden gitmek isteyenlerin derdinin taşı toprağı değil insanı olduğunu biliyoruz. Dert başka, dert başka

-Bazıları diyor ki kurda şöyle oldu, bunda böyle oldu. Batsın sizin kurunuz ya ne kuru. Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz, inançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz.

Kılıçdaroğlu'na: Hesabını vereceksin!

-(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na) Ben Pensilvanya'dakinin siyasi ayağıymışım, göreceksin siyasi ayağını. Hesabını vereceksin. Yanında taşıdığın Pensilvanya’dakinin uşaklarının hesabını da vereceksin. Nasıl bir profil oluşturduğunuzun, odalarınızda ne tür oyunlar kurduğunuzun hesabını vereceksiniz. Laf ola beri gele yok!

-Ey Kosova'nın Başbakanı, kimin emriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya çalışanları korumaya başladın? Kosova’yı ikinci sırada biz tanıdık, senin bundan haberin yok mu! Kosova’yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye’ye darbe girişiminde bulunan bu adamları nasıl beslersin. Bunun hesabını sen de vereceksin. Benim Kosovalı kardeşlerim sana prim vermez, sana bunun hesabını soracaktır. Uzaktan kumandayla siyaset yapılmaz.

-Pensilvanya'daki telaşta, akıbetim ne olacak diye merak ediyor. Sen yine beddua seanslarına çık, uzun adama salla yolla. Benim Allah'ım var, senin neyin var! Biz bu milletin dualarıyla ayaktayız, öyle sanıyorum ki sen Hansların, Georgeların dualarıyla ayakta durmaya çalışıyorsun. Sen bu ümmeti parçalamaya çalıştın, onları ahı seni tutacaktır.