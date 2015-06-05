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Bakan Şimşek'ten Arınç ve Kuzu'ya: Abartmışlar!

Maliye Bakanı, Burhan Kuzu ve Bülent Arınç'ın kamudaki israfa yönelik sözlerinin abartılı olduğunu söyledi

05 Haziran 2015 19:29

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun kamudaki israfla ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Bülent Arınç ve Burhan Kuzu'ya saygı ve sevgim büyük, severim kendilerini ama bunlar çok abartılı söylemler" dedi.

Şimşek, kamudaki makam araçlarının maliyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, "Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez" ifadelerini kullanmıştı. Şimşek'in açıklaması üzerine Burhan Kuzu ve Bülent Arınç da kamudaki israfa dikkat çekmişti.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek, "çerez" ifadesi üzerinden başlatılan tartışmaların sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi gibi 1 Nolu liste var. Bu listede şu anda kiralık 99 araç var ama toplamı 471. Bütün kamu taşıtlarının bütçe içindeki payı binde 7 yani 3,3 milyar lira ama makam araçlarının toplam araçlar içindeki payı en fazla yüzbinde 5'tir" diye konuştu.

2 yıl önce taşıtlarda israfı minimize edecek bir tasarı hazırladıklarını belirten Şimşek, Bakanlar Kurulu kararıyla kiralamadaki bedeli, aracın bedelinin yüzde 2'si ile sınırladıklarını söyledi. Şimşek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun kamudaki israfa ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Bülent Arınç ve Burhan Kuzu'ya saygı ve sevgim büyük, severim kendilerini ama bunlar çok abartılı söylemler" ifadelerini kullandı.

 

'Vergi incelemeleri böyle 1-2 günde başlayıp da yansımaz'

 

Şimşek, Abdullah Gül'ün kardeşinin şirketlerine yönelik vergi incelemesi başlatıldığı yönündeki iddialarla ilgili bir soruyu da yanıtlayarak, "Bu konuda bilgi sahibi değilim. Vergi incelemeleri böyle 1-2 günde başlayıp da yansımaz. Gezi olaylarında çok ünlü sanatçılar çıktı, 'Maliye bizi denetledi' dediler, bir baktık ki denetim 2012'de başlamış, olaylar 2013'ün ortasında. Bu konuda herhangi bir bilgim yok, olsaydı da vergi mahremiyeti nedeniyle yorum yapamazdım. Bunun siyasi duruşla ilişkilendirilmesi, seçim öncesi fitne operasyonu dışında bir şey değil" dedi.

Sadece 2013'te 98 bin vergi incelemesi raporu yazıldığını hatırlatan Şimşek, "Hiçbir vergi incelemesinin onayı bana gelmez, hiçbir şekilde bana bilgi vermezler. Vergi denetiminin büyük bir kısmı risk analizine göre yapılır, zaman zaman sektörel incelemeler de yapılır. Bunların hiçbiri bana gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, zaman zaman bazı kişilerin vergi borcunun silindiğine ilişkin haberler yapıldığını anımsatarak, "Türkiye'de rutin olarak imkanlarımız olsa bütün mükellefleri incelemek isteriz, o nedenle müfettiş sayısını 2,5 kat artırdık" dedi.

 

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