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Burhan Kuzu'dan 'çerez' yorumu: Yav bu devlette öyle israflar var ki, anam anam anammm!

AKP'li Burhan Kuzu, makam aracı tartışmasına farklı bir yorum getirdi

27 Mayıs 2015 13:03

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makam araçları için kullandığı 'çerez' ifadesiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı. Burhan Kuzu "Yav bu devlette öyle israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam anam anam anam anam anamm!" dedi.

Burhan Kuzu, CNN Türk'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Başak Şengül'ün yaptığı "Ne Oluyor" programına katıldı. 

Burhan Kuzu ile Başak Şengül arasındaki o diyalog şöyle:

Başak Şengül: Hocam bu çerez polemiğini soracağım size.
 
Burhan Kuzu: Ne çerezi?
 
Eser Karakaş: Aaa onu sorma.
 
Başak Şengül: Niye sormayayım ki?
 
Eser Karakaş: Çok kötü o, çok kötü çünkü. Burhan Bey için bile çok kötü. O yapmadı bunu da...
 
Başak Şengül: Diyanet İşleri Başkanı'na tahsis edilen makam aracı, ibret olsun diye iade etmesi...

Burhan Kuzu: Çerez nereden çıktı onu anlamadım.
 
Başak Şengül: Çerezle ilgili de makam araçlarıyla ilgili tartışmanın büyümesi, Maliye Bakanı'nın da 'bütçede aslında çerez parası' demesi... 

Burhan Kuzu: Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'na araç verilir verilmez o ayrı bir şey. Yav bu devlette öyle israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam anam anam anam anam anamm!

 

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