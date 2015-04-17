Arınç: 13 yıllık iktidarımızda israf konusunda karnemiz kırık

Bursa’da partisinin verdiği ahde vefa yemeğinde konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla, başarıyla doludur. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır" ifadelerini kullandı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde partilileriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, israf konusunda açıklamalarda bulundu. "Haberiniz olsun. ’Allah israf edenleri sevmez diyor" ifadesini kullanan Arınç, "Belediye başkanı da, milletvekili de, anne baba olarak ebeveyn olarak siz de israf etmeyeceksiniz" diye konuştu.

Çocuk da israf etmeyecek. O pahalı ambalajlı şeylerden alıp da yarısını atmak, ekmeğin yenmemiş kısımlarını çöp tenekesine koymak, yemeği sünnetlemeden, ucundan alıp artık hale getirmek bizim inancımızda yok. Bizim inanç ve geleneklerimiz, ekmek kırıntılarını bile elimizi böyle ıslatıp kırıntıları ağzımıza atmaktan geçer. Eğer bu yemek duaları Türkçe yapılabilse bir kısmımız bundan ders alacağız. İnsanın ürpermesi lazım. Allah, israf edenleri sevmez. Peygamberimiz, ‘Bir akarsuda abdest alsan bile israf etme’ buyuruyor. Yarım saatlik yemek duasına ihtiyaç yok. Yemek duaları Türkçe olsa da, bir kısmımız bundan ders alacağız. İnşallah hocalarımız duyar. Arapça’nın ardından Türkçe birkaç kelime dua eder, ne söylediğini anlarız" dedi.

‘AK Partiyi zayıflatmak için çalışan şer odakları var’

Daha önceki seçimlerde diğer partilerin ittifak yaptıklarını hatırlatan Bülent Arınç, "Ak Partiyi zayıflatabilmek, hükümetine çelme takabilmek, onu başarılarından alıkoymak için içeride ve dışarıda çalışan çok şer odakları var. Kapatmak istediler, kapatamadılar. İçimizden bölmek istediler bölemediler. Bugün geldiğimiz noktada yeni kurulan tuzaklardan da başarıyla geçeceğiz. Bu partiler içerideki sayımızı azaltmak için hükümetin gücünü kırabilmek için yeni oyunlar peşinde. Bunların hiç birisi bizi yolumuzdan alıkoymaz. Onların ekmeklerine yağ sürecek bir davranışı hiç kimse bizden beklemesin. Bu zamanlarda dedikodu, fitne, fesat çok konuşulur. Bunlarla vakit geçirecek değiliz. Vesveseyi bırakıp Ak Parti için çalışacaksınız. Bu bir belediye seçimi değildir. Şüphesiz ki belediye seçimlerinde şahıslar önemlidir. Ama şimdi bir liste var. Türkiye’yi bu rahat ve huzurlu ortamdan çıkarıp tekrar terörlü, günlere döndürmek isteyenler var. Güçlü bir Türkiye dışarının işine gelmez. İçerideki fesatçıların da işine gelmez. Türkiye’nin tökezlemesini, diz çökmesini, eskiden olduğu gibi muhtaç hale gelmesini isteyenler var" ifadelerini kullandı.

‘Askerlik bin Euro’ya düşecek’

7 Haziran seçimlerinde Avrupa’daki hedeflerinin 1 milyon kişiyi sandığa götürmek olduğunu söyleyen Arınç, "Biz sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da kullanılan oyların da yüzde 60’ını alıyoruz. Diğer bir önemli konu da bu oylar sayesinde birçok parti seçim barajını geçemeyecektir. Avrupa’da işsizlik oranı çok yüksek, işsiz olan Türklerin sayısı yüzde 45’lerde. Şuanda gençlerden askerlik için alınan 6 bin Euro’yu seçimlerden sonra bin Euro’ya düşüreceğiz" dedi.

‘3 ayda ülke batar’

Diğer partilerin devlet idaresini bilmediğini belirten Bülent Arınç, diğer partilere devlet idaresi verilmesi halinde onların 3 ayda ülkeyi batıracağını iddia edip, "Son yapılan ankete göre CHP’nin oy oranın yüzde 25, MHP’nin ise 15 civarında. Kırgınlıklar, dargınlıklar küskünlüğü atacağız. Partimize sıkı sıkı yapışacağız. Önümüzdeki seçim için daha çok oy, daha çok çalışma ilkesini göstereceğiz" diye konuştu.