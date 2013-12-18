'Çevremle veya şahsımla ilgili öyle bir durum çıksa istifa edebilirim'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üç bakanın oğullarının da gözaltına alınanlar arasında olduğu rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin, "Bunları içinize sindirebiliyor musunuz ve istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Benim çevremle veya benim şahsımla ilgili öyle bir durum çıksa ben o tercihi yapabilirim" diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, "Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddiaları ile ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Dürüstlüğünüze inandığım, milletin malını korumakta bizim kadar hassas olduğunuza inandığım için soruyorum. Bunları içinize sindirebiliyor musunuz ve istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şu anda yargıya intikal etmiş, daha doğrusu erken aşamadaki birtakım soruşturmalarla ilgili bir soru sordunuz. Takdir edersiniz ki benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü henüz bilgi sahibi değiliz.

Ben sadece kendimle ilgili söyleyebilirim. Yani gerçekten benim çevremle veya benim şahsımla ilgili öyle bir durum çıksa ben o tercihi yapabilirim. Ama henüz bu konularda yorum yapmak için çok erken, doğru olmaz. Yargıya intikal etmiş bir husustur. Bir yorum yapmam doğru olmaz."

''Hemen bu durumda istifa söz konusu olabilir' demedim'

Şimşek, gece geç saate Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konuşmama ilişkin haberlerin, 'hemen bu durumda istifa söz konusu olabilir' demişim gibi sunulması beni üzdü. Bakan arkadaşlarımı da töhmet altında bırakma çelişkisi içeren böyle bir ifadeyi asla kabul etmiyorum" dedi.

Şimşek'in attığı tweetler şöyle:

"Dostlarım, 14 saate yakın süren bugünkü meclis görüşmelerinden sonra merhaba, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Mecliste bütçe görüşmeleri esnasında genel kurulda bugünkü gözaltılarla ilgili olarak milletvekillerinin böyle bir durumda istifa etmeyi düşünüyor musunuz, şeklindeki ısrarlı soruya önce yorum yapmak istemedim.

Fakat ısrar karşısında şunları ifade ettim:

Şu anda yargıya intikal etmiş... Takdir edersiniz ki benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü henüz bilgi sahibi değiliz.

Ben sadece kendimle ilgili söyleyebilirim... Benim çevremle veya benim şahsımla ilgili öyle bir durum çıksa ben o tercihi yapabilirim. Ama henüz bu konularda yorum yapmak için çok erken, doğru olmaz. Yargıya intikal etmiş bir husustur. Bir yorum yapmam doğru olmaz.

Hal böyle iken ifademin cımbızlanarak sanki 'hemen bu durumda istifa söz konusu olabilir' şeklinde sunulmuş olması beni cidden üzmüştür

Bakan arkadaşlarımı da töhmet altında bırakma çelişkisi içeren ve kastı aşan, kastla ilgisi olmayan böyle bir ifadeyi asla kabul etmiyorum

Cımbızlanarak farklı algılara sebebiyet verecek bu yorumlara katılmadığımı kamuoyuna saygıyla arz ederim."