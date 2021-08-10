“Bakan Pakdemirli'nin sorumlu olduğu Ormanspor’la ilgili adeta belge yağıyor” diyen Barış Yarkadaş: Sporcuların sigorta primlerinin eksik ödendiği, imza attığı kâğıtta yazan tutarı görmediği konuşuluyor

Eski CHP milletvekili ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon TL bütçe ayırdığı konuşulan OMG Ormanspor Kulübü ile ilgili kulis ve yeni iddiaları yazdı.

Kulüple ilgili "belge yağdığını" ifade eden Yarkadaş, OMG Ormanspor iddialarıyla ilgili kulislerde, AKP’li etkili ve yetkili bir isim tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin önüne dosya olarak konulduğu ve Pakdemirli’nin buna rağmen kılını bile kıpırdatmadığının konuşulduğunu belirterek “Sporcuların sigorta primlerinin eksik ödendiği, bazı sporcuların ücretlerinin bir kısmını banka yerine elden aldığı, ücret alırken, tutarın yazılı olduğu kısmın üstünün örtüldüğü ve sporcuların imza attığı kâğıtta yazan tutarı görmediği de iddia olarak konuşuluyor” dedi.

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Yarkadaş, Bakan Pakdemirli’ye “Ormanspor’a 40 milyon, helikopter alımına ise sadece 1000 TL ayrılıyor. Bu 40 milyon TL’nin akıbeti, ormanlarımızın neden cayır cayır yandığının göstergesi değil mi?” diye sordu. Yarkadaş yazısında, Ormanspor’la ilgili 2 belge de paylaştı.

Yarkadaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cuma gecesi, Haber Global ekranında, AKP’li Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarını önlemek için uğraşmak yerine, bakanlık bünyesindeki Orman Spor’la ilgilendiğini ve bu kulüp için 40 milyon TL harcadığını anlattım.

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Orman Spor’un bu olağanüstü bütçeye rağmen, erkek basket takımının Süper Lig’den düştüğünü de göz önüne alırsak, Orman Bakanlığı’nda hiçbir şeyin yolunda gitmediği görülüyor. Öyle ki; Orman Spor’la ilgili de onlarca iddia spor dünyasında dile getiriliyor. Hatta bu iddiaların, bir süre önce AKP’li etkili ve yetkili bir isim tarafından Bakan Pakdemirli’nin önüne dosya olarak konulduğu, Pakdemirli’nin buna rağmen kılını bile kıpırdatmadığı kulislerde konuşuluyor.

Sporcuların sigorta primlerinin eksik ödendiği, bazı sporcuların ücretlerinin bir kısmını banka yerine elden aldığı, ücret alırken, tutarın yazılı olduğu kısmın üstünün örtüldüğü ve sporcuların imza attığı kâğıtta yazan tutarı görmediği de iddia olarak konuşuluyor.

Her biri birbirinden vahim iddiaların odağındaki bu kulübün sorumlusu olan Pakdemirli ise büyük bir vurdumduymazlık içinde. Milletin vergilerinden oluşturulan bütçe har vurup harman savrulurken, Ormanspor’a 40 milyon, helikopter alımına ise sadece 1000 TL ayrılıyor. Bu 40 milyon TL’nin akıbeti, ormanlarımızın neden cayır cayır yandığının göstergesi değil mi?

Keşke Bakan Pakdemirli, Orman Spor kadar, ormanlarımıza da önem verseydi…

45 bin dolarlık farkın anlamı ne?

Cuma günü gündeme getirdiğim Ormanspor’la ilgili adeta belge yağıyor. Aşağıda gördüğünüz belgeler de bunlardan biri. Bakanlık bünyesindeki Orman Spor, Rebecca Gardner adlı oyuncuyla 2018 yılının eylül ayında 80 bin dolara anlaşıyor. Ancak bu anlaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu’na 35 bin dolar olarak bildiriliyor. Aradaki 45 bin dolarlık farkın ne anlama geldiğini herkes biliyor…

Bazı kaynaklar, Rebecca adlı oyuncuya bu paranın tamamının verilmediğini iddia etse de ortada daha garip bir durum var. Devletin spor kulübü, TBF’ye yalan bilgi veriyor.

Orman Spor’da acaba bu ve buna benzer daha kaç anlaşma imzalandı?

Bakalım Orman Bakanı Pakdemirli, yayımladığım bu iki belge için ne diyecek ve durumu nasıl açıklayacak?