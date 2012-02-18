Orman Spor, Çıralı sahilini 5 bin TL'ye alıp 55'e kiraladı

T24 - Ünlü Çıralı sahili, yıllık 5 bin liraya Orman Spor'a kiralandı. Kulüp işletme hakkını aynı gün 55 bin liraya 'sponsor' otele devretti.



Antalya’da caretta carettaların üreme alanı olması ve deniziyle ünlü Çıralı sahilinde 18 dönüm alanın, önce bir spor kulübüne sonra da bir otele kiralanması olayına valilik el koydu.

Orman Spor Kulübü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve bugün 1. amatör kümede mücadele eden bir spor takımı. Takım maddi sıkıntı gerekçesiyle Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunan, 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan Çıralı sahilini kiralamaya karar verdi.

Ancak Antalya Orman Spor Kulübü yetkilileri yıllık 5 bin liraya aldıkları alanı bir otele yıllık 55 bin liraya kiraya verdi.

Yasalara göre 1. Derece Doğal Sit Alanları’na normal inşaat yapılması yasak. Mesire yerleri yapılabiliyor. Ancak bu durumda da sadece küçük piknik alanları, mini futbol ve basketbol sahaları, tuvalet ve mini büfe için izin veriliyor. Yani bir futbol kulübünün antrenman sahası olabilecek bir tesis öngörülmüyor. Ayrıca ormanda tahsis edilen alanların başkasına devri de olmuyor.

Radikal Gazetesi'ne konuşan Antalya Barosu Çevre Komisyonu Başkanı avukat Tuncay Koç Çıralı’ya günübirlik işletme için tesisler yapılacak olmasını ‘kötü kokular geliyor’ diye değerlendirdi: "Çıralı’da yaşayan herkes sit alanı yüzünden ceza almış durumdayken Koruma Kurulu’nun büşük bir hızla bu alana ilişkin izin vermesi de şüpheli. Aynı zamanda sahildeki lokantalara yıkım yazıları gitmeye başlamıştır. Görünen amaç o ki Orman Spor kullanılarak alan bir kişiye devredilecek, yapılacak lokanta ve sosyal alanlar, diğer alanların yıkılmasıyla Çıralı’da tek yeme içme merkezi olacak ki, rant büyüktür."