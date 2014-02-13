Bakan Müezzinoğlu: İstisnai bir fotoğrafla prestijimizi zedelemeyin!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Van'ın Gürpınar İlçesi'nde aniden ateşlenen ve köy yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye yetiştirilemeyerek hayatını kaybeden Muharrem bebekle ilgili soru üzerine, "Türkiye'nin sağlık alanında yakaladığı prestiji, istisnai bir fotoğrafla zedelemeye kimsenin hakkı yok" dedi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki “Yurt-Kur Öğrencilerinin Sağlığının Geliştirilmesine Dair Protokol”ün imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ağır şekilde hastalanan ancak Van’daki köylerinin yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye yetiştirilemeyerek hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Muammer Taş'ın ölümüne ilişkin açılan soruşturmayla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Henüz müfettiş raporu bana gelmedi, tamamlanmadı. Dolayısıyla şu anda daha ileri bir cümle söylemek durumda değilim. Biz acil sağlık hizmetlerinde dünya ya örnek olacak hizmetleri yapabilen bir ülkeyiz. 115 gün Kazakistan’da kaza yapmış TIR şoförümüzü kırıkları nedeniyle ambulans uçağımız aldı ve getirdi. Daha önce milli atletimizi aldı getirdi Londra’dan, Hindistan’dan aldı getirdi. Şimdi bütün bunları dünya kamuoyunda Türkiye ’nin sağlık dinamikleri adına yakaladığı prestiji ve saygınlığı hiç arzu etmediğimiz istisnai ve olağanüstü bir durumdaki bir fotoğrafla ısrarla ve inatla zedelemeye de kimsenin hakkı yok. Bunu yapmamalıyız.”

Bakan Müezzinoğlu, “Sağlıkta tabii ki eksiklerimizi görmeliyiz, hatamız varsa görmeliyiz ama bir mezra ki yalnız tek bir aile yaşıyor. Telefon bağlantısı da baba ile iki defa kurulabiliyor, biz kuramıyoruz, bir korucu ile kuruyor, bir de gece amcayla biz kurabiliyoruz. Halbuki çocuk 2’de ölmüş oluyor. Amca da bizi aradığında çocuk hala hasta diye biliyor ve hasta olan çocuğun neyi var dediğimizde de mevsimsel hastalık diyor. Böyle bir olayı sağlık dinamiklerimizin çok böyle sıradanmış gibi bir noktaya taşınmasını da, hele hele siyasi polemik konusu yapılmasını açıkçası kendimize yapılmış bir kötülük olarak değerlendirmek istiyorum. Hatası olan, yanlışı olan onun bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı.