Akit: Muharrem'in naaşı niye bataniye yerine çuvalla taşındı, mizansen!

Yeni Akit gazetesi, Van Gürpınar'da aniden ateşlenerek hayatını kaybeden bir buçuk yaşındaki Muharrem Taş'ın cenazesinin çuvalla taşınmasını “mizansen” olarak yorumladı.

Aileyi ziyaret ederek, cenazenin battaniye yerine neden çuvalla taşındığını sorgulayan gazete, manşetten “Çuval mizanseni” başlığı ile girdiği haberde, Muharrem’in babasını manipülasyon peşinde olmakla suçladı. Gazete, Muharrem’in çuvalla taşınmasının ailenin kararı olduğunu, battaniyeyle neden taşınmadığının bilinmediğini ve çuval fotoğraflarının ise bilinçli olarak servis edildiğini öne sürdü.

Yeni Akit gazetesi haberin girişini şöyle verdi:

Hükümet’in yalan yanlış bilgilerle yıpratılmaya çalışıldığı bir dönemde Van’dan gelen bir haber hayli dikkat çekti. Van’da devletin ilgili kurumlarının ilgisizliği yüzünden hayata gözlerini yumduğu söylenen çocukları Muharrem’i karın kapattığı yolda yaya olarak çuvalla taşıyarak, bunu görüntüleyip Doğan Haber Ajansı’na servis eden aileyle Van’daki evlerinde yüz yüze görüşerek, kamuoyunda akıllara takılan sorulara cevap bulmaya çalıştık.

Olay nasıl gerçekleşmişti?

Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Yalınca Köyü’nün Çeli Mezrası’nda oturan Taş ailesi, rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuklarının yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye de götüremedikleri için öldüğünü söylemişti.

Minik Muharem’in ailesi tarafından çuvala konulan cenazesi ise babasının sırtında taşınarak mezradan köye indirilmişti.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "İlimiz Gürpınar İlçesi, Yalınca Köyü, Çalık mezrasında hayatını kaybeden 1 buçuk yaşındaki Muharrem Taş'ın Müdahale sürecine ilişkin olarak sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullanmıştı.