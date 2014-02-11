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Muharrem İnce'den Meclis TV tepkisi: Ey Cemil Çiçek sen emir eri olmuşsun!

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e seslendi

11 Şubat 2014 08:49

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Zonguldak'taki temasları kapsamında Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde seçim bürosunun açılışını yaptı. İnce burada yaptığı konuşmada, ses kayıtlarına değindi. "Dün yeni bir ses kaydı çıktı" diyen İnce, 'Biz' diyor 'bu TRT 3'ü niye yasakladık' diyor. 'Meclisi görmemeleri lazım' diyor. Başbakan'ın danışmanı söylüyor bunu" dedi ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e seslendi:

"Ey Cemil Çiçek, sen yasamanın başısın. Bak Başbakan'ın danışmanı ne diyor. 'O meclis televizyonunu kapattık ki millet muhalefeti görmesin' diyor. Sen ne anlatıyorsun millete, TRT'yle anlaşmamız var. 'Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 19.00'a kadar yayın yapıyor' diyor. 'Sen emir eri olmuşsun'. O televizyonu aç. Mecliste ne olduğunu millet görsün" şeklinde konuştu.

 

'Cesur olacağız'

 

İnce ayrıca, AKP'nin 12 yıldır iktidarda olduğunu belirterek herkesin bu yerel seçimde işinin kolay olduğunu söyledi.

"Size din iman edebiyatı yapıp kendilerine han hamam alıyorlar" diyen İnce, "Bu milletin gözünün önünde oluyor. Utanmadan, sıkılmadan televizyonlara çıkıp 'bana komplo kurdular, paralel devlet' diyor. Yatak odalarına, ayakkabı kutularına paraları ben mi koydum" diye konuştu.

"Niye hakimleri, savcıları değiştiriyorlar" diye soran Muharrem İnce, şunları kaydetti: "Niye 7 bin polisi değiştiriyorlar. Niye kanunları değiştiriyorlar. İşin ucu baş hırsıza çıkacak çünkü. Oraya gidiyor iş. Cesur olacağız. Çalmayacağız, çaldırmayacağız.

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