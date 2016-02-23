Bakan Eroğlu, Cerattepe'deki maden işletmesi için geri adım atmayacaklarını söyledi

Çevreciler ve bölge halkı, doğaya verdiği zarar gerekçesiyle Artvin Cerattepe'deki bakır madeni inşaatın durdurulmasını isterken, iddiaların doğru olmadığını savunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geri adım atmayacaklarını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Artvin Cerattepe'deki maden inşaatına karşı geçen hafta başlatılan protesto eylemlerinde, protestocular ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmişti. Artvin kent merkezi ve İstanbul Taksim meydanında da maden inşaatına karşı protesto eylemleri düzenlenmişti.

TBMM'de gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtlayan Eroğlu, "Maden tamamen korumacı mantıkla inşa ediliyor. Ruhsat ve ÇED raporları alınmış mı diye bakıyoruz önce. Madenin çevreye zarar vereceği iddiası yalan. Geri adım atmayacağız" dedi.

Kapalı galeri

Madenin kapalı galeri sistemiyle inşa edildiğinin halka anlatılacağını da dile getiren Eroğlu, "Buna rağmen açık işletme yapılacak, ağaç kesilecek diye kara propaganda yapıldı. Su kaynakları tükenecek de deniyor. Oysa su başka yerden getirilecek. İşletmeci firmanın kapalı galeri sistemiyle zararsız çalışıldığını vatandaşa anlatması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugünkü CHP Meclis Grup Toplantısı'nda Cerattepe maden inşaatı çalışmalarını eleştirerek, bilirkişi raporuna göre, 50,300 ağacın kesileceğini kaydetti.

Eroğlu, Cerattepe'de ağaçların kesileceği endişesinin hatırlatılması üzerine ise, "2008'de genelgem var. Maden ruhsatı alırken rehabilitasyon şartı getiriyoruz. Ağaç keserse dikecek" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da Cumartesi günü gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine bakır madeninin kapalı galeri sistemiyle çevreye zarar vermeden çalışacağını açıklamıştı.