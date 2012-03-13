Bakan Çelik: Biraz hassasiyet 11 işçinin ölümünü engellerdi

T24- Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinin inşaat şantiyesinde 11 işçinin yanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken olayda ölen işçilerden 7’sinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de , 11 işçinin sigortalı olduğunu belirterek, ''Bunların 7'sinin hak sahiplerine hem ölüm hem iş kazası aylığı, 4'ünün hak sahiplerine ise yalnız iş kazası aylığı bağlanacak'' dedi. Biraz hassasiyetle 11 ölümün engelenebileceğini belirten Çelik, "Bu gösterilmemiş. Çadırlar sağlıksız, çünkü içi plastik çuvallarla, dışı plastiklerle kaplı, önlü arkalı çıkış kapıları olmasına rağmen arka kapı kapalı. Giriş kapasında yangın meydan gelince, yanıcı parlayıcı malzemeler hızla tutuşuyor. Görgü tanıkları 5-10 dakika içinde malzemelerin yandığını ifade ediyor" diye konuştu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Çetin Sözer Doğan, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin inşaat şantiyesinde meydana gelen yangının ardından olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sırasında Sözer, inşaat mühendisi İhsan Ağaçhan, elektrik mühendisi Taşkın Ünal ve İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler Uzmanı Şahin İplikçi ile birlikte olay yerinden incelemek üzere delil topladı. İnceleme işleminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, ''Şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Soruşturma devam ediyor. O bakımdan ön yargılı hareket etmemek lazım. Delil durumuna ve kusur durumuna göre hareket edeceğiz'' dedi.

Bu arada yangında hayatını kaybeden 11 işçiden 7'sinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA örneği veren aileler, yapılan DNA testi sonucunda kimlikleri tespit edilen yakınlarının cenazelerini teslim aldı. Ailelerince cenazeleri teslim alınan işçilerden Fatih Acun ve Seyfettin Topal Ordu'ya, Ahmet Keskin Bartın'a, İsa Topal Samsun'a, Abdurrahman Keskin Tokat'a, Sevdin Özen de toprağa verilmek üzere Van'a gönderildi.



Hakim Alican'ın cenazesi ise Altınşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu arada, DNA testleri henüz sonuçlanmayan işçilerin işlemleri ise Adli tıp Kurumu’nda devam ediyor. İşçilerden Hakim Alican ve Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hakim Alican için, Altınşehir Güvercintepe Mahallesindeki Kuba Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Alican'ın yakınları ve komşuları katıldı.

Alican'ın naaşı, cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Faruk Çelik: 11 işçide sigortalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin inşaatı şantiyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 işçinin sigortalı olduğunu belirterek, ''Bunların 7'sinin hak sahiplerine hem ölüm hem iş kazası aylığı, 4'ünün hak sahiplerine ise yalnız iş kazası aylığı bağlanacak'' dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısının görüşmelerine devam edildi. Dün kaza yerinde gördüklerinin ''vahim bir tablo olduğunu'' belirten Çelik, şöyle konuştu:



''Sıradan bir hassasiyet bile 11 kardeşimizin ölümünü engelleyecekti ama ne yazık ki bu gösterilmemiş. Çadırlar sağlıksız, çünkü içi plastik çuvallarla, dışı plastiklerle kaplı, önlü arkalı çıkış kapıları olmasına rağmen arka kapı kapalı. Giriş kapasında yangın meydan gelince, yanıcı parlayıcı malzemeler hızla tutuşuyor. Görgü tanıkları 5-10 dakika içinde malzemelerin yandığını ifade ediyor. Ön kapıdan çıkamayan işçiler, arkaya yöneliyorlar ama oradan çıkamayınca böyle acı bir kaderle karşı karşıya kaldı. Adli ve idari inceleme devam ediyor. İlk saatten itibaren bakanlık müfettiş ve uzmanları oradaydı. Bu tablo önlenebilir...İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yüzde 90'ı önlenebilir ama eğer kurallara riayet edilirse. Kurallar başta işverenleri ilgilendiriyor. Ayrıca çalışanlar ve Hükümet olarak denetimi üstlenmiş olan kamunun da sorumluluğu var. Bu çerçevede çıkacak olan yasa, önleyici bakış açısıyla ciddi önlemler içeriyor. Olay gerçekleştikten sonra değerlendirmeden ziyade, olaya sebebiyet verecek hususları kaldırmaya yönelik hususları içerdiği için yasanın önemli işlev göreceği inancındayım. Düzenleme, bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının anında ilgili kuruluşlarca SGK'ya bildirim zorunluluğu getiriyor.''

Çelik, yangında hayatını kaybeden 11 işçinin sigortalı olduğunu belirterek, ''Bunların 7'sinin hak sahipleri hem ölüm hem iş kazası aylığı, 4'ünün hak sahiplerine ise yalnız iş kazası aylığı bağlanacak. İlk bilgiler göre, sigortalıklarıyla ilgili sorun yok. Ama incelemeler devam ediyor'' dedi.

