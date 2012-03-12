11 işçi günde 70 lira kazanabilmek uğruna hayatını kaybetti

T24 - İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezi inşaatının şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı çadırlarda çıkan yangında 11 işçi hayatını kaybetti. Şantiyede vinç operatörü olarak çalışan bir işçi, yangında hayatını kaybedenler arasında Van depreminden kaçıp gelenlerin de olduğunu söyledi. Yangınla ilgili şantiye şefi de dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi de arıyor. Bakan Çelik yaptığı açıklamada, "Çadırı kaplayan malzemenin plastik olması, mevzuatımız çerçevesinde inceleniyor. Nerede ihmal varsa, bunlar hızlı şekilde değerlendirilecek" dedi.

Esenyurt’a bağlı Güzelyurt mahallesindeki 6’ncı Cadde üzerinde bulunan bir AVM inşaatının şantiyesinde dün 21.00 sıralarında işçilerin kaldığı çadırlarda yangın çıktı. Elektrik sobası ile ısınan ve 15 kişilik olduğu belirtilen çadırda işçiler yangına uykularında yakalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi:

"Çalışan işçilerin çalıştıkları yerle kaldıkları yerle bütünlük arz ediyor. Aynı önlemlerin alınması gerekiyor, iş kanunumuz bunu ön görmektedir. Ne gibi bir ihmal var? Üç adet ısıtıcı olduğu iddia ediliyor. Kaç işçi kalıyor idi? Tahliyeyle ilgili nasıl sorunlar yaşandı? Çadırı kaplayan malzemenin plastik olması, mevzuatımız çerçevesinde inceleniyor. Ancak yıllardır özellikle bunun değişmesi gerektiğini ifade ettik. Neden? Önleyici olduğu için. Nerede ihmal varsa, bunlar hızlı şekilde değerlendirilecek."

Yangın kısa sürede bitişikteki 2 çadıra daha sıçradı. Alevler, bez çadırların tamamını sardı ve işçilerden bazıları yanarak bazıları da dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, tamamen yanan çadırlarda ilk olarak 11 işçinin cesedine ulaştı. AVM inşatında çalışan bir işçi, çadırların 15’er kişilik olduğunu ve şantiye alanında 100’e yakın işçi bulunduğunu söyledi.

İşçilerden çoğunun Sivas, Ordu ve Van'dan geldiğini belirten işçi, “Çadırlar elektrik sobasıyla ısınıyordu. Yangın büyük ihtimalle sobadan çıktı. Yanan çadırda kimler vardı bilmiyorum. Benim Ahmet Yağal adlı arkadaşım kayıp. Ona ulaşmaya çalışıyorum” dedi. Olay yerine gelerek inceleme yapan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, yangının çadırın mutfak bölümünden başladığının tespit edildiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili inceleme başlattı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yangınla ilgili “hem sosyal güvenlik ve rehberlik bakımından hem de iş teftişi bakımından” inceleme başlatıldı.Konuyla ilgili görevlendirilen müfettişler, inceleme yapmak üzere olay yerine gönderildi.



Yangın faciasına 5 gözaltı



Esenyurt’ta 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili inşaat sahibi, şantiye şefi ve iş güvenliği sorumlusunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi de arıyor.



Vali Mutlu'dan açıklama



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, itfaiye raporu ve emniyetin olay yeri incelemelerinin devam ettiğini belirterek, “Dolayısıyla olay inceleme safhasında. Yangın nedenine ilişkin ulaştığımız net bir bulgu yok” dedi.

Vali Mutlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurladıktan sonra basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı:

Bu acı olayda hayatını kaybetmiş işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dilediğini ifade eden Mutlu, “Sebebi şu ana kadar net belirlenmiş değil. Muhtelif değerlendirmeler var. Isınma amacıyla orada kullanılan araçlardan, elektrik kontağından bunların her birisi olabilir. İtfaiye raporu emniyetin olay yeri incelemeleri devam ediyor. Dolayısıyla olay inceleme safhasında. Yangın nedenine ilişkin ulaştığımız net bir bulgu yok” şeklinde konuştu.

İşçilerin kaldıkları mekanlara ilişkin bir soru üzerine de Mutlu, iş güvenliği ve işçilerin kaldıkları yerler açsından ve mevzuat yönünden ilgili müfettişlerin dün geceden itibaren çalışmaya başladıklarını, mevzuat açısından aykırı bir durumun olması halinde bunun değerlendirileceğini kaydetti.

“Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar var mı?” şeklindeki soruyu da Vali Mutlu, “Yangınla ilgili şu ana kadar gözaltı yok. Savcılık makamı işin adli boyutuyla incelemelerini sürdürüyor. Dün ben de olay yerine emniyet müdürü ile gittim. İşçilerimizin kaldığı yerleri gördüm. Onlarla sohbet ettim. Gerekli bilgileri onlardan da aldım. Bu noktadan sonra yapılacak şey, bu tür olayların tekrarlarına sebebiyet verilmemesi noktasında alınacak tedbir varsa bu tedbirleri belirlemek ve takip etmek. Bu olaya neden olan hususları belirleyerek onlarla ilgili gereken işlemleri yapmaktır. Bunları titizlikle takip ediyoruz” şeklinde yanıtladı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de bilgi verdiğini sözlerine ekledi.



İhbar saati 21.06, ilk ekibin varış saati: 21.14



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt'ta 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saat 21.06'da gelen ihbar üzerine Beylikdüzü itfaiye müfreze ekipleri saat 21.07'de hareket ederek olay yerine 21.14'de intikal etti. İtfaiye komuta aynı anda Büyükçekmece grubunu da saat 21.08'de alarma geçirdi. İkinci ekip ise 21.08'de hareket ederek 21.15'de alevlere müdahale etti" denildi.



70 kişilik iki çadıra müdahale edildi



Ekiplerin olay yerine gittiğinde işçilerin kaldığı ve koğuş olarak kullanılan 70 kişilik 2 çadırdaki yangına müdahale ettiği belirtilirken, "Ekipler genişleyen ve çadırları saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında çok sayıdaki işçi çadırlardan çıkmayı başarırken 11 işçi dumandan etkilenerek çıkmayı başaramadı. Yangının ilk bilgilere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Emniyet Müdürlüğü olay yeri incelemeleri ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Görgü tanıklarının ifadesini alan. Cumhuriyet savcısı olaya el koydu" ifadeleri kullanıldı.



İşçiler ile ölenlerin yakınları o anları anlattı



Esenyurt'taki yangın faciasını yaşayan işçiler ile yakınları korku dolu anları anlattı. Şantiyede vinç operatörü olarak çalışan ve çadırlarda kaldığını söyleyen Abbas Mendi, yangın başladıktan sonra olay yerine geldiğini belirterek 3 çadırın yandığını gördüğünü söyledi. Mendi, "Biz kendimiz müdahale ettik. İtfaiyeyi de aradık. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Çok alev olduğu için üzerine gidemedik. Alev yükselince insanlar çıkmayınca içeride kaldıklarını anladık. Bir kaçını çekerek alabildik. Gerisini kurtaramadık" diye konuştu.

Olayın yaşandığı Güzelyurt Mahallesi 12. Cadde üzerindeki inşaatta işçi olarak çalışan Bilal Tavşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'dan geldiğini, 70 gündür burada çalıştığını ve günde 70 lira kazandığını anlattı. Tavşan, dün akşam yangının meydana geldiği çadırdan arkadaşlarının seslerini duyunca çadırlarından dışarı çıktıklarını belirterek, ''Yangın çıkan çadırdaki arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. Ancak alevler birden yükselince bir şey yapamadık'' dedi.



Yangında hayatını kaybeden işçilerin ve kendilerinin ''Kaldem'' adlı firmaya bağlı olarak çalıştığını bildiren Tavşan, kendi kaldığı çadırda 3 yangın söndürme tüpü bulunduğunu, yangının meydana geldiği çadırdaki yangın tüpleri hakkında ise bilgisinin bulunmadığını kaydetti. Bu arada, inşaata çalışan işçilerin eşyalarını toplayarak, şantiyeden ayrıldıkları görüldü.





''İşçilerden bazıları Van depreminden kaçmıştı"



Mendi, çadırlarda kalanları tanıdığını belirterek, "Ölenler Ordulu, Sivaslı ve Vanlılar. Van depreminden kaçan arkadaşlar. Maalesef böyle bir felekate denk geldiler" diye konuştu.



Aileler akın etti



Yangın haberini alan işçi yakınları da olay yerine akın etti. Kendisinden haber alınamayan Ahmet Yal'ın yakınları olay yerine gelerek bilgi almaya çalıştı. Yeğeni Ahmet Yal'dan haber alamadığını ifade eden Ali Göç, "Arkadaşlar aradı. Bende bu şantiyede çalışıyordum daha önce. Geldik buraya her tarafı ana baba günü olmuş. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Firma sahiplerinin de bilgisi yok" diye konuştu.



Paniğe kapıldılar



Öte yandan yangından haber alınamayan aşçı Mustafa Bak'ın yakınları da olay yerine geldi. Bak'ın yakınları yeğenlerinin önceden konteynırda kaldığını ancak daha sonra çadırlara taşındığını ifade etti. Paniğe kapılan Bak'ın yakınları Adli Tıp Kurumu'na gitti.



Kızılay'dan destek



Olay yerine gelen Kızılay ekipleri de ailelere psikolojik destek verdi. "Onların yanıda olduğumuzu hissetirmeye çalışıyoruz" diyen Kızılay görevlisi, yeterince malzeme temin ettiklerini ve ailelere destek olmak için olay yerinden Adli Tıp Kurumu'na gittiklerini ifade etti.



Ölen 9 işçinin kimlikleri belirlendi



Esenyurt'taki çadır yangınında hayatını kaybeden işçilerin cesetleri, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşçi yakınları, yetkililerden bu konuda bilgi bekliyor. Polis ise 9 işçinin ismine ulaştı.

Yangın mahallinde incelemelerini tamamlayan polis, itfaiye raporları ve tanıkların ifadesi doğrultusunda olayla ilgili rapor hazırlıyor. Bu kapsamda, çadırda bulunduğu ileri sürülen işçilerin bazılarının isimlerine de ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, yangında hayatını kaybeden işçilerden 9'unun ismi şöyle:

Bayram Ege Pehlivan (48),

Çetin Coşkun(42),

Seyfettin Topal(38),

Abdurrahman Demir(42),

Sevdim Özen(28),

İsa Topal(22),

Ahmet Yağal,

Barış Kıyak(30),

Hakim Akçam(48)