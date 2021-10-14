Bakan Akar, HDP binasına saldırıp Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer’le ilgili sorulara yanıt vermedi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 17 Haziran’da HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırıp Deniz Poyraz’ı öldürmesinin ardından Suriye’deki operasyona sağlık görevlisi olarak gittiği ortaya çıkan Onur Gencer hakkındaki soru önergesine, “Soru önergesinde cevaplandırılması istenilen konuların bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır” diye yanıt verdi.

HDP İzmir İl Başkanlığı’na düzenliği silahlı saldırıda Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye düzenlediği operasyonda sağlıkçı olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Gencer’in Suriye’deki Halep ve Münbiç’te uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları olduğunu, SADAT’la ilişkisine dair iddialar bulunduğunu bildirerek, duruma izah istedi.

Antmen, Gencer’in Gaziantep’teki bir çarşıda çektirdiği ve “Görev dönüşü” notuyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı da anımsatarak, Bakan Akar’a, “Gencer’in bahsettiği görev nedir? Bu kişi hangi araçlarla ve kimlerin aracılığıyla yurt dışına geçiş yapıp Türkiye’ye dönebilmiştir? Gencer uzun namlulu silahları nereden ve nasıl temin etmiştir” diye sordu.

Bakan Akar, soru önergesine verdiği yanıtta Antmen’in bu sorularını yanıtsız bıraktı. Akar, yanıtında, “Yazılı soru önergesinde cevaplandırılması istenilen konuların bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır” dedi.

Antmen’in sorduğu sorulara yanıt olacak bilgiler, Gencer hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede de yer almadı. İddianamede; sadece Gencer hakkında SADAT’la ilişkili olup olmadığına yönelik araştırma yapıldığı belirtilerek, “Kamuoyunda şüphelinin SADAT unvanlı şirket bünyesinde Suriye'de silahlı eğitim gördüğüne dair ileri sürülen iddialarla ilgili yapılan araştırmalarda, 2020 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli olarak Suriye'de bulunduğu kurum yazışmaları, otel kayıtları, telefon HTS kayıtları ve otobüs-uçuş kayıtları ile uyumlu olduğundan bu hususta herhangi bir delil elde edilememiştir” denildi.

İddianamede; Gencer’in telefonunda “Komando Burhan” olarak kayıtlı bir şahsın, cinayetin hemen ardından Gencer'i aradığı aktarıldı, ancak Suriye’de görev yapan askeri personel olması sebebiyle bu şahsın ifadesinin alınmadığı bilgisine yer verildi. (ANKA)

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