Saldırının ardından HDP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan partililer: Kutuplaşmanın sorumlusu Erdoğan'dır

Bir kişi hayatını kaybetti

HDP'den yapılan açıklamada, partinin çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."

"Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın!"

Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Bugün İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir İl Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi. Eli silahlı saldırgan engellenmedi, çocuğu katledilen ailemizin içeriye girişi engelleniyor. Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın!" açıklamasında bulundu.