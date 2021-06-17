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Saldırının ardından HDP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan partililer: Kutuplaşmanın sorumlusu Erdoğan'dır

"Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili savcılar harekete geçsin"

17 Haziran 2021 13:19

Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından HDP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan partililer,  "Kutuplaşmanın sorumlusu Erdoğan'dır. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili savcılar harekete geçsin" dediler. 

İz Gazete'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya giren silahlı ve kimliği belirsiz kişi binayı ateşe verdi. Gelen bilgilere göre olayda parti binasında çalışan Deniz Poyraz isimli bir kişi hayatını kaybetti, gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Saldırı, HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" sözleriyle duyuruldu.
 
Saldırının duyurulmasından sonra yapılan açıklamada ise, "İzmir’deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP’liler Konak’ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır. #HDPhalktır" denildi. 

Bir kişi hayatını kaybetti

HDP'den yapılan açıklamada, partinin çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."

"Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın!"

Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Bugün İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir İl Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi. Eli silahlı saldırgan engellenmedi, çocuğu katledilen ailemizin içeriye girişi engelleniyor. Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın!" açıklamasında bulundu. 

Valilik'ten açıklama

İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

TIKLAYIN - HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti
HDPizmirpartisaldırı

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