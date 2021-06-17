17 Haziran 2021 13:19
Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından HDP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, "Kutuplaşmanın sorumlusu Erdoğan'dır. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili savcılar harekete geçsin" dediler.
İz Gazete'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya giren silahlı ve kimliği belirsiz kişi binayı ateşe verdi. Gelen bilgilere göre olayda parti binasında çalışan Deniz Poyraz isimli bir kişi hayatını kaybetti, gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı.
HDP'den yapılan açıklamada, partinin çalışanı Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10:30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi."
Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Bugün İzmir'de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir İl Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi. Eli silahlı saldırgan engellenmedi, çocuğu katledilen ailemizin içeriye girişi engelleniyor. Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın!" açıklamasında bulundu.
İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.
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