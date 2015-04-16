Bahçeşehir Göleti satılıyor!

İstanbul’un Bahçeşehir semtinin ender yeşil alanlarından olan Bahçeşehir Göleti 22 Nisan tarihinde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Ulaşılan bilgilere göre ihale için muhammen bedel 35 milyon TL+KDV olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 1 milyon 50 bin TL oldu.

Başakşehir Belediyesi gölet alanının projesinin belirlenmesi için www.goleticinfikrimvar.com isimli bir internet adresi açtı. Konuyla ilgili olarak Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Başakşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Seçimden önce söz verdiğimiz gibi Bahçeşehir Göletimizi 5 kat büyüklüğe ulaştıracak projemizin ilk adımını hayata geçirmek için bu maddeyi meclise sunduk. Bahçeşehir’in artan nüfusunun yeşil ve rekreasyon alanı ihtiyacından doğan talebi, Bahçeşehirlilerin isteği doğrultusunda karşılamak istiyoruz. Bu amaçla sadece ve sadece Bahçeşehirliler’e hizmet düşüncesiyle kollarımızı sıvadık. Bu anlamda Bahçeşehir’deki aktif yeşil alan iki katına çıkacak ve rekreasyon alanları genişleyerek vatandaşımızın kullanımına sunulacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Can Mumay'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, gölet alanı için gelir paylaşımı modeliyle ihaleye çıkılacak. Alanında 11 bin 436 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Kent sakinlerinden Avukat Cenk Söbe ise alanın satışından endişe ettiklerini söyledi. Söbe, “Bu yeşil alan satılıyor. Belediye Meclisi’nden alınan kararla bu iş gerçekleştirilecek. 9 Nisan’da alanın ihale ilanı ilk kez çıktı. Belediyeyle temas kurmaya çalıştık ama bir netice alamadık. Gölete bir çivi bile çakılmasını istemiyoruz. Civardaki yeşil alanlar zaten bize yetmiyor. Adım atacak yer yok” diye konuştu.

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