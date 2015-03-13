Emirgan ihalesinde en yüksek ikinci teklif Katar şirketinden

İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde en yüksek teklifi 1 milyar 876 milyon 392 bin TL ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat -Tahincioğlu Yapı İnşaat-Nida İnşaat İş Ortaklığı verdi. Firma projenin yüklenicisi oldu. Projeye teklif veren Katar Merkezli Urbacon Trading Contracting'in içinde olduğu ortaklık ikinci oldu.

DHA'nın haberine göre, Emlak Konut 'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamasında, söz konusu ihalenin ikinci oturumunun bugün saat 14.30'da yapıldığı belirtilerek, ihalede en yüksek teklifi, 1 milyar 876 milyon 392 bin TL ile Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat-Tahincioğlu Yapı İnşaat-Nida İnşaat İş Ortaklığı'nın verdiği ifade edildi.

Arsa satışı için en yüksek teklif de Nida-Tahincioğlu'ndan

Söz konusu ortaklık ayrıca 3 milyar 672 milyon TL ile arsa satışı karşılığı satış toplam geliri için de en yüksek teklifte bulundu. İhalede en yüksek ikinci teklif ise 1 milyar 385 milyon 606 bin 250 TL ile Urbacon Trading Contracting (UCC) - Akayteks Tekstil İş Ortaklığı tarafından verildi.



Açıklamada, tekliflerin değerlendirme aşamasında bulunduğu belirtilerek, ihaleye esas taşınmazların tespit edilen asgari bedelinin 1 milyar 62 milyon 270 bin TL tutarında olduğu ifade edildi.