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Emirgan'a 'komşu' olan tartışmalı araziye AVM ve otel ihalesi yapıldı!

Emirgan Korusu etrafındaki araziye yapılması planlanan AVM ve otel projesi tepkiye yol açmıştı

04 Mart 2015 09:03

Alışveriş merkezi ve otel yapılacağı iddiaları ile tartışma yaratan Emirgan Korusu’na komşu arazinin ihalesi yapıldı. Geçtiğimiz yıl Özelleştirme İdaresi’nden araziyi 1 milyar 5 milyon 522 bin liraya satın alan Emlak Konut GYO’nun düzenlediği ihalede arsaya en yüksek teklif 1 milyar 224 milyon lira ile Akayteks Tekstil ve UCC ortaklığından geldi. Arazi ve proje için Emlak Konut GYO’ya en yüksek teklifi ise 3 milyar lira ile Tahincioğlu Gayrimenkul verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, arsaya ihalenin ilk oturumunda 8 talip çıktı. Emlak Konut’un ihaleye çıktığı 158 bin 497 metrekarelik arsanın üzerinde turizm tesisi yapılabilecek. İhaleyi kazanan firma arsa üzerinde 108 bin 700 metrekare inşaat yapma hakkı elde edecek.

 

Katar sürprizi

 

İhalede en yüksek teklifi arsa satışı karşılığı satış toplam geliri olarak Tahincioğlu verirken, Emlak Konut’a en yüksek teklifi ise Akayteks Tekstil ve UCC ortaklığı yaptı. Tahincioğlu Gayrimenkul, Tahincioğlu Yapı ve Nida İnşaat İş Ortaklığı arsa satışı karşılığı satış toplam gelirini 3 milyar lira olarak belirledi. Emlak Konut’a ise bu rakamın yüzde 30’unu yani 900 milyon lira önerdi. Akayteks Tekstil ve UCC ortaklığı, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirini 2 milyar 400 milyon lira olarak belirledi. Emlak Konut GYO’ya 1 milyar 224 bin lira teklif etti. En yüksek teklifi veren ortaklardan Urbacon Trading and Contracting’in (UCC) Katar merkezli şirket olması da dikkat çekti. 

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