T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emirgan Korusu etrafındaki araziye AVM değil, alışveriş caddesi ve oteller yapılacakmış!

Araziyi alan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum açıklama yaptı

02 Şubat 2015 09:04

Emirgan Korusu’na komşu arazide alışveriş merkezi ve gökdelen yapılacağı iddiaları tartışma yarattı. Araziyi alan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum alışveriş caddesi ile siluete zarar vermeyecek oteller yapacaklarını söyledi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Emirgan Korusu’nun yanındaki araziye alışveriş merkezi ve gökdelen yapılacağı iddiası tartışma yarattı. Araziyi Özelleştirme İdaresi’nden geçtiğimiz yıl 1 milyar 5 milyon 522 bin liraya satın alan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kesinlikle AVM yapılmayacağını ve iki katlı binalar inşa edileceğini söylerken, İstanbulBüyükşehir Belediyesi ise arazinin Emirgan Korusu ile ilgisi olmadığını açıkladı. Çevre örgütleri ise Emirgan Korusu’na yakın ve İstanbul Boğazı’na hakim böylesi bir arazide yapılaşmaya karşı çıkıyor. 
Emlak Konut GYO 158 dönüm arazide alışveriş merkezi (AVM) yapmayacağını açıkladı. Kurum dün gazetelere yansıyan ve gökdelen ile AVM yapılacağı belirtilen haberlere karşılık İstanbul’un silüetine zarar vermeyecek şekilde, zemin artı 2 kat şeklinde binalar inşa edeceklerini belirtti.

 

Siluete zarar vermeyiz

 

İhaleye çıkan arazi, 6 parselde toplam 158 bin 497 metrekare büyüklüğe sahip. Bunun 48 bin 100 metrekaresi ön görünümde, 110 bin 387 metrekaresi ise geri görünümde kalıyor. Arsada, turizm tesis alanı ve park alanı olarak yapılaşmaya izin veriliyor. Buna göre, imar planında belirtilen alanlarda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın park olarak ayrılması planlanıyor. Turizm alanında yapılacak tesislerin ise yönetmeliğe uşla zorunlu olacak. Proje kapsamında 108 bin 700 metrekarelik inşaat yapılması planlanıyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum Hürriyet’e açıklama yaparak iddiaları yanıtladı. İstanbul silüetine zarar vermeyeceklerini belirten Kurum şöyle konuştu: “Bu arsanın planını Turizm Bakanlığı yaptı. Boğaziçi görünüm koşulu neyse uyacağız. Zemin artı 2 kat izin var. Otel, apart otel ve restoran planlıyoruz. Alışveriş merkezi neden yapalım. Zaten yanında büyük bir AVM var. Açık alan alışveriş birimi olabilir” dedi. Kurum ihale sonrası plan notlarının değişmesi yönünde bir başvuruları olmadığını da dile getirdi. Arsayı Emlak Konut 3 Mart’ta ihaleye çıkaracak.

 

İhale çekişmeli geçmişti

 

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan ihale oldukça çekişmeli geçmişti. Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı ihaleye Emlak Konut GYO, Dap Yapı ve Tahincioğlu Gayrimenkul ile yarışmış 1 milyar 5 milyon 552 bin lira ile en yüksek teklifi sunmuştu. Emlak Konut GYO aynı arsa için 2014’ün şubat ayındaki ihaleye de katılmıştı. ilk ihaleye katılan Emlak Konut ve Fırat Plastik açık arttırmadaki taban fiyat olan 1 milyar 451 milyon lira bedeli yüksek bulunarak çekilmişti. Arsada turzim ve konut imarı bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Mart’ta ihaleye çıkarak İstinye’deki araziyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sözü edilen arazinin Emirgan Korusu ile hiçbir ilgisi yoktur. Emirgan Korusu’nun imara açılması, satılması ve bu alana inşaat yapılması söz konusu olamaz“ denildi.

ETİKETLER

emirgan korusuavmrezidanskomşu arazialışveriş caddesiotelleryapılacakgyosatın alan firmamurat kurum

İlgili Haberler

Emirgan Korusu da TOKİ kurbanı; rezidans ve AVM için satışa çıkarıldı!

‘Yap bir yiğitlik, TOKİ’nin aç gözünü doyurmak gerekiyorsa, çıkar kasadan üç beş milyon dolar öde…’

İBB'den Emirgan Korusu açıklaması: AVM olacak alan korunun içinde değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Korusu'nana AVM ve rezidans olmak üzere satışa çıkarılacağı iddiasını yalanladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24