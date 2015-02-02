Emirgan Korusu etrafındaki araziye AVM değil, alışveriş caddesi ve oteller yapılacakmış!

Emirgan Korusu’na komşu arazide alışveriş merkezi ve gökdelen yapılacağı iddiaları tartışma yarattı. Araziyi alan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum alışveriş caddesi ile siluete zarar vermeyecek oteller yapacaklarını söyledi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Emirgan Korusu’nun yanındaki araziye alışveriş merkezi ve gökdelen yapılacağı iddiası tartışma yarattı. Araziyi Özelleştirme İdaresi’nden geçtiğimiz yıl 1 milyar 5 milyon 522 bin liraya satın alan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kesinlikle AVM yapılmayacağını ve iki katlı binalar inşa edileceğini söylerken, İstanbulBüyükşehir Belediyesi ise arazinin Emirgan Korusu ile ilgisi olmadığını açıkladı. Çevre örgütleri ise Emirgan Korusu’na yakın ve İstanbul Boğazı’na hakim böylesi bir arazide yapılaşmaya karşı çıkıyor.

Emlak Konut GYO 158 dönüm arazide alışveriş merkezi (AVM) yapmayacağını açıkladı. Kurum dün gazetelere yansıyan ve gökdelen ile AVM yapılacağı belirtilen haberlere karşılık İstanbul’un silüetine zarar vermeyecek şekilde, zemin artı 2 kat şeklinde binalar inşa edeceklerini belirtti.

Siluete zarar vermeyiz

İhaleye çıkan arazi, 6 parselde toplam 158 bin 497 metrekare büyüklüğe sahip. Bunun 48 bin 100 metrekaresi ön görünümde, 110 bin 387 metrekaresi ise geri görünümde kalıyor. Arsada, turizm tesis alanı ve park alanı olarak yapılaşmaya izin veriliyor. Buna göre, imar planında belirtilen alanlarda yaklaşık 48 bin metrekarelik alanın park olarak ayrılması planlanıyor. Turizm alanında yapılacak tesislerin ise yönetmeliğe uşla zorunlu olacak. Proje kapsamında 108 bin 700 metrekarelik inşaat yapılması planlanıyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum Hürriyet’e açıklama yaparak iddiaları yanıtladı. İstanbul silüetine zarar vermeyeceklerini belirten Kurum şöyle konuştu: “Bu arsanın planını Turizm Bakanlığı yaptı. Boğaziçi görünüm koşulu neyse uyacağız. Zemin artı 2 kat izin var. Otel, apart otel ve restoran planlıyoruz. Alışveriş merkezi neden yapalım. Zaten yanında büyük bir AVM var. Açık alan alışveriş birimi olabilir” dedi. Kurum ihale sonrası plan notlarının değişmesi yönünde bir başvuruları olmadığını da dile getirdi. Arsayı Emlak Konut 3 Mart’ta ihaleye çıkaracak.

İhale çekişmeli geçmişti

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılan ihale oldukça çekişmeli geçmişti. Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı ihaleye Emlak Konut GYO, Dap Yapı ve Tahincioğlu Gayrimenkul ile yarışmış 1 milyar 5 milyon 552 bin lira ile en yüksek teklifi sunmuştu. Emlak Konut GYO aynı arsa için 2014’ün şubat ayındaki ihaleye de katılmıştı. ilk ihaleye katılan Emlak Konut ve Fırat Plastik açık arttırmadaki taban fiyat olan 1 milyar 451 milyon lira bedeli yüksek bulunarak çekilmişti. Arsada turzim ve konut imarı bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Mart’ta ihaleye çıkarak İstinye’deki araziyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sözü edilen arazinin Emirgan Korusu ile hiçbir ilgisi yoktur. Emirgan Korusu’nun imara açılması, satılması ve bu alana inşaat yapılması söz konusu olamaz“ denildi.