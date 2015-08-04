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Bahçeli'ye 'şerefsiz' sözünden dolayı suç duyurusu

'Milyonlara şerefsiz diyen bir milletvekili, bir parlamenter ve bir parti genel başkanı var bu ülkede'

04 Ağustos 2015 17:47

Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne (ÖHD) bağlı avukatlar, “Boğaz’da, yalılarda viskisini yudumlayıp oyunu HDP’ye veren şerefsizler” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında "hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DHA’dan Serpil Kırkeser’in haberine göre; avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. ÖHD İstanbul Şube Eşbaşkanı Sinan Zincir, "Bugüne kadar hem iktidar kanadı, hem MHP, hem de Devlet Bahçeli HDP'ye ve HDP'nin değerlerine her gün ve her dakika hakaret ediyorlardı. Ama bu hakaretlerini artık öyle bir noktaya getirdiler ki HDP'ye oy veren 6 milyona hakaret edebilecek bir duruma geldiler. Açıktan hakaret edebilecek bir duruma geldiler. Bugün Devlet Bahçeli'nin danışmanlarından biri de bu hakareti doğruladı. Ve çıkıp milyonlara şerefsiz diyen bir milletvekili, bir parlamenter ve bir parti genel başkanı var bu ülkede. Halkları karşı karşıya getiriyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Halkın bir bölümünü alenen aşağılıyor. Ciddi bir kutuplaşma yaratıyor. MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin kişiliği, alışkanlığı, kimliği olmayan, duruşu olmayan ideolojisi budur. Ama halka dönük, seçmenlere dönük bir hakareti daha önce yapmamıştı. En azından bunu yapmamıştı. Yoksa değerlerimize her gün hakaret ediyorlardı. Bugün buna karşı ÖHD adına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Avukatlar basın açıklamasının ardından savcılığa suç duyurusu dilekçesini sundu.

 

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